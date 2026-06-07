La maldición del quinto partido: México busca romper su mayor trauma mundialista en 2026

Aquella vez, el equipo mexicano, liderado por figuras como Hugo Sánchez, Tomás Boy, Luis Flores y Fernando Quirarte, cayó en penales ante Alemania en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.

La Selección Mexicana arrastra una de las heridas más profundas de su historia mundialista. Desde México 1986, cuando el Tricolor venció a Bulgaria en Octavos de Final y alcanzó los Cuartos, no ha podido volver a instalarse entre las ocho mejores selecciones del planeta.

Los penales, los errores defensivos, la jugada polémica, el descuido fatal o la genialidad del rival. La explicación ha cambiado con cada Copa del Mundo, pero el desenlace casi siempre ha sido el mismo: México se queda antes del quinto partido.

Desde entonces, el quinto partido se transformó en una frontera psicológica, deportiva y emocional. México no participó en Italia 1990 por la suspensión derivada del caso de los “cachirules”, pero a partir de Estados Unidos 1994 comenzó una cadena de eliminaciones que convirtió esa ronda en una especie de maldición.

El Tri ha tenido generaciones competitivas, futbolistas de alto nivel y momentos en los que pareció tener todo para romper la barrera. En Estados Unidos 1994 y Francia 1998, por ejemplo, México compitió con personalidad y con planteles capaces de aspirar a más, pero el salto definitivo nunca llegó.

Uno de los capítulos más dolorosos ocurrió en Francia 1998, cuando México tuvo contra las cuerdas a Alemania. Luis Hernández estuvo cerca de marcar el segundo gol que pudo cambiar la historia, pero la oportunidad se escapó por centímetros.

El conjunto europeo reaccionó y terminó por eliminar al Tricolor en una derrota que todavía se recuerda como una de las grandes ocasiones perdidas.

El golpe más humillante llegó en Corea-Japón 2002. México enfrentó a Estados Unidos en Octavos de Final con la etiqueta de favorito, pero cayó 2-0 ante su máximo rival de Concacaf.

Aquella eliminación quedó marcada como una de las derrotas más dolorosas de la historia reciente del futbol mexicano en Copas del Mundo.

Argentina también se convirtió en verdugo recurrente. En Alemania 2006, México compitió de gran forma, pero quedó eliminado por una genialidad de Maxi Rodríguez en tiempos extra. Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, las desatenciones defensivas y la contundencia argentina volvieron a cortar el camino del Tricolor.

La herida más reciente de esa obsesión mundialista llegó en Brasil 2014. Giovani dos Santos ilusionó a todo un país con un golazo ante Países Bajos, pero la ventaja se desvaneció en los minutos finales. La jugada sobre Arjen Robben, convertida en el eterno “no era penal”, dejó a México otra vez cerca y lejos del quinto partido.