América desata su poder en Guadalajara con goleada de escándalo 5-2 ante Atlas

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    América desata su poder en Guadalajara con goleada de escándalo 5-2 ante Atlas
    Las Águilas vencieron a los rojinegros con goles de Miguel Borja, Érick Sánchez, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Kevin Álvarez. VANGUARDIA/ARCHIVO

América derrotó 5-2 al Atlas en el Estadio Jalisco. Revive los goles, la reacción rojinegra y los momentos clave del partido en Guadalajara

El América consiguió una victoria por 5-2 frente al Atlas en Guadalajara, en un encuentro marcado por la contundencia ofensiva de las Águilas y las dificultades defensivas del conjunto rojinegro. El partido tuvo siete anotaciones, una reacción local en el segundo tiempo y un cierre en el que los visitantes conservaron la ventaja.

Desde la primera mitad, el equipo azulcrema encontró espacios para hacer daño y aprovechó dos oportunidades prácticamente consecutivas. Miguel Borja abrió el marcador al minuto 26, mientras que Érick Sánchez amplió la diferencia al 28, en un lapso de apenas dos minutos que cambió el rumbo del encuentro.

Con el 2-0 en contra, Atlas tuvo que modificar su planteamiento y buscar más presencia en ataque. Sin embargo, adelantar sus líneas también dejó espacios que el América supo aprovechar para aumentar la distancia en el marcador.

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LAS ÁGUILAS AMPLÍAN LA VENTAJA TRAS EL DESCANSO

El conjunto visitante mantuvo la presión durante el segundo tiempo y encontró pronto la manera de ampliar su ventaja. Brian Rodríguez marcó al minuto 58 para colocar el 3-0, un tanto que complicó todavía más las posibilidades del equipo tapatío.

Cinco minutos después, Alejandro Zendejas apareció para firmar el cuarto gol americanista al 63. Con el marcador 4-0, el América parecía tener el encuentro bajo control, gracias a su capacidad para convertir las oportunidades en anotaciones.

La diferencia también reflejó los problemas del Atlas para contener los ataques rivales. Mientras las Águilas encontraban espacios para avanzar, los rojinegros necesitaban una reacción ofensiva que les permitiera reducir la distancia ante su afición.

ATLAS RESPONDE, PERO AMÉRICA FRENA LA REACCIÓN

El equipo local no dejó de buscar el arco rival y encontró recompensa al minuto 73, cuando Luís Esteves anotó el primer tanto del Atlas. La anotación permitió a los rojinegros recortar distancias y recuperar algo de impulso en la recta final.

Cinco minutos después, Ryan Mmaee volvió a marcar para colocar el 4-2 al 78. Con dos goles en un tramo breve, Atlas consiguió darle movimiento a un partido que parecía definido y abrió la posibilidad de un cierre más disputado.

Sin embargo, la respuesta americanista llegó casi de inmediato. Kevin Álvarez anotó al minuto 79 y estableció el 5-2 definitivo, frenando el intento de remontada de los locales. La rapidez con la que América respondió resultó determinante para mantener una diferencia de tres goles.

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CINCO GOLES AZULCREMAS Y SIETE ANOTACIONES EN EL PARTIDO

El encuentro dejó una secuencia ofensiva llamativa: después de que Atlas anotó dos veces, América respondió con un gol apenas un minuto después del segundo tanto rojinegro. Ese intercambio mostró el ritmo de un cierre en el que ambos equipos encontraron oportunidades frente al arco.

Los goleadores del América fueron Miguel Borja, Érick Sánchez, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Kevin Álvarez, cada uno con una anotación. Por parte del Atlas, Luís Esteves y Ryan Mmaee marcaron los dos tantos del conjunto local.

El resultado final de 5-2 para el América resumió un partido en el que la eficacia azulcrema durante los dos tiempos marcó la diferencia. Atlas consiguió reaccionar en la recta final, pero no logró contener la respuesta visitante ni cambiar el desenlace en el Estadio Jalisco.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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