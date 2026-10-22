América desata su poder en Guadalajara con goleada de escándalo 5-2 ante Atlas

Desde la primera mitad, el equipo azulcrema encontró espacios para hacer daño y aprovechó dos oportunidades prácticamente consecutivas. Miguel Borja abrió el marcador al minuto 26, mientras que Érick Sánchez amplió la diferencia al 28, en un lapso de apenas dos minutos que cambió el rumbo del encuentro.

El América consiguió una victoria por 5-2 frente al Atlas en Guadalajara, en un encuentro marcado por la contundencia ofensiva de las Águilas y las dificultades defensivas del conjunto rojinegro. El partido tuvo siete anotaciones, una reacción local en el segundo tiempo y un cierre en el que los visitantes conservaron la ventaja.

Con el 2-0 en contra, Atlas tuvo que modificar su planteamiento y buscar más presencia en ataque. Sin embargo, adelantar sus líneas también dejó espacios que el América supo aprovechar para aumentar la distancia en el marcador.

LAS ÁGUILAS AMPLÍAN LA VENTAJA TRAS EL DESCANSO

El conjunto visitante mantuvo la presión durante el segundo tiempo y encontró pronto la manera de ampliar su ventaja. Brian Rodríguez marcó al minuto 58 para colocar el 3-0, un tanto que complicó todavía más las posibilidades del equipo tapatío.

Cinco minutos después, Alejandro Zendejas apareció para firmar el cuarto gol americanista al 63. Con el marcador 4-0, el América parecía tener el encuentro bajo control, gracias a su capacidad para convertir las oportunidades en anotaciones.

La diferencia también reflejó los problemas del Atlas para contener los ataques rivales. Mientras las Águilas encontraban espacios para avanzar, los rojinegros necesitaban una reacción ofensiva que les permitiera reducir la distancia ante su afición.

ATLAS RESPONDE, PERO AMÉRICA FRENA LA REACCIÓN

El equipo local no dejó de buscar el arco rival y encontró recompensa al minuto 73, cuando Luís Esteves anotó el primer tanto del Atlas. La anotación permitió a los rojinegros recortar distancias y recuperar algo de impulso en la recta final.

Cinco minutos después, Ryan Mmaee volvió a marcar para colocar el 4-2 al 78. Con dos goles en un tramo breve, Atlas consiguió darle movimiento a un partido que parecía definido y abrió la posibilidad de un cierre más disputado.

Sin embargo, la respuesta americanista llegó casi de inmediato. Kevin Álvarez anotó al minuto 79 y estableció el 5-2 definitivo, frenando el intento de remontada de los locales. La rapidez con la que América respondió resultó determinante para mantener una diferencia de tres goles.