Liguilla Femenil 2026: así quedaron las Semifinales tras los Cuartos de Final

La fase final del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil ya tiene a sus cuatro protagonistas definidos. Tras una ronda de Cuartos de Final con cruces cerrados y resultados que alteraron los pronósticos, quedaron listas las Semifinales del llamado “Circuito Rosa”, donde destacan tanto equipos consolidados como una escuadra que busca abrirse paso por primera vez hacia el título. Uno de los puntos que marcó esta etapa fue la eliminación de Chivas Femenil, que quedó fuera a manos de Pachuca. Aunque el resultado llamó la atención, el desenlace más comentado fue el de Toluca, que dejó en el camino a Tigres, el club más ganador en la historia de la liga. Con ello, el cuadro mexiquense se instaló entre los cuatro mejores tras imponerse en ambos encuentros de la serie.

América vs Toluca: contraste de trayectorias El primer cruce de Semifinal enfrentará a América contra Toluca. El conjunto azulcrema avanzó luego de superar a FC Juárez en una serie que exigió reacción en momentos clave. El empate en la Ida (1-1) y el triunfo en la Vuelta (3-2) reflejaron un duelo en el que las capitalinas llegaron a estar en desventaja, pero lograron resolver para mantenerse con vida. Del otro lado aparece Toluca, que llega tras eliminar a Tigres con un global de 4-2. Las Diablas ganaron tanto la Ida como la Vuelta por marcador de 2-1, mostrando consistencia en ambos partidos. Este resultado las coloca en una instancia en la que buscarán dar un paso más en su intento por alcanzar su primera final.

Rayadas vs Pachuca: duelo con antecedentes recientes La otra llave será protagonizada por Rayadas y Pachuca. El equipo regiomontano, segundo lugar de la fase regular, resolvió su serie ante Cruz Azul con autoridad en el partido de Vuelta. Tras empatar 1-1 en la Ida, Monterrey se impuso 4-0 en casa para asegurar su lugar en Semifinales. Pachuca, por su parte, tuvo que remontar su eliminatoria frente a Chivas. Después de caer 2-1 en el primer duelo, logró darle la vuelta con un triunfo de 2-0 en el segundo partido, resultado que le permitió avanzar. En ese encuentro destacó la participación de Charlyn Corral, quien marcó uno de los goles decisivos.

Títulos en juego y posibilidad de una final inédita En cuanto al historial, Rayadas es el equipo con más campeonatos entre los semifinalistas, con cuatro títulos (Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024). América suma dos (Apertura 2018 y Clausura 2023), mientras que Pachuca cuenta con uno, obtenido en el Clausura 2025. Toluca, en contraste, no ha conseguido un campeonato en la liga femenil, lo que añade un elemento distinto a esta fase. Con estos antecedentes, las Semifinales abren la puerta a diferentes escenarios, incluida la posibilidad de una final que no se haya presentado anteriormente en el torneo.

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