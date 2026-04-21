América vs Toluca... Suspenden a Helinho, Mohamed y Henry Martin por la bronca en el Estadio Banorte

La violencia registrada en el duelo entre Club América y Deportivo Toluca FC durante la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX sigue generando consecuencias. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer una lista de sanciones que evidencian la gravedad de los disturbios dentro y fuera de la cancha. El caso más severo recayó en Helinho, quien fue suspendido por tres partidos tras su participación directa en la pelea. El jugador brasileño no podrá ver actividad hasta una hipotética fase final, lo que representa un golpe deportivo para Toluca en la recta decisiva del torneo.

“Las sanciones se determinaron conforme al reglamento vigente y las pruebas recabadas”, informó la Comisión en su reporte oficial, en medio de cuestionamientos por la disparidad de castigos entre los involucrados.

CASTIGOS A JUGADORES Y TÉCNICOS TRAS LOS DISTURBIOS Entre los nombres más relevantes también aparece Henry Martín, quien recibió un partido de suspensión y multa económica por su participación en los altercados. El delantero azulcrema se perderá el encuentro de la Jornada 16 ante León, en un momento clave del campeonato.

Por su parte, el técnico Antonio Mohamed fue sancionado con un partido de suspensión y multa económica, luego de protagonizar insultos y señalamientos ofensivos tanto a rivales como a la afición. Incluso su hijo, Sahyr Mohamed, también fue castigado por abandonar el área técnica y reclamar al cuerpo arbitral. Uno de los puntos más debatidos fue la decisión sobre Alejandro Zendejas, quien únicamente recibió una sanción económica. En los videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que recibe un golpe, lo que influyó en la resolución final pese a haber sido uno de los protagonistas iniciales de la bronca. EL ESTADIO BANORTE EVITA VETO PESE A INCIDENTES El inmueble conocido como Estadio Banorte, anteriormente Estadio Azteca, también estuvo en el centro de la controversia. A pesar de los hechos violentos registrados en la zona de vestidores, donde incluso se reportaron expresiones discriminatorias por parte de aficionados, el recinto no será vetado. La Comisión Disciplinaria optó únicamente por imponer una multa económica al estadio, descartando la posibilidad de jugar a puerta cerrada. Esta decisión generó críticas entre analistas y aficionados, quienes consideraban que existían elementos suficientes para una sanción más severa.

Además, se confirmó que la árbitra asistente Karen Díaz no fue designada para la siguiente jornada, en una determinación que también ha sido interpretada como parte de las repercusiones del encuentro.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA BRONCA EN AMÉRICA VS TOLUCA • Es una de las pocas ocasiones recientes en la Liga MX donde se sanciona a jugadores, cuerpo técnico y directivos en un mismo partido • Helinho es el jugador con el castigo más severo de la Jornada 15 con tres partidos de suspensión • El Estadio Banorte ha sido sede de eventos mundialistas, lo que aumentó la atención internacional sobre el incidente • La sanción económica al estadio evitó que se aplicara el veto, una medida que sí ha ocurrido en otros casos del futbol mexicano • Videos del altercado superaron miles de reproducciones en redes sociales en cuestión de horas, amplificando la polémica

Publicidad