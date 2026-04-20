Henry Martín invadió zona prohibida y eso a América podría costarle caro; ¿perderá en el escritorio?

La tensión entre América y Toluca no terminó con el silbatazo final. Luego de la expulsión de Helinho por agredir a Alejandro Zendejas, el conflicto se trasladó a la zona de vestidores, donde el capitán azulcrema Henry Martín, pese a no estar convocado por lesión, bajó a los túneles para encarar al brasileño, en un acto que podría traer consecuencias disciplinarias. El gran problema es que el reglamento de la Liga MX establece que los jugadores no convocados tienen estrictamente prohibido permanecer en áreas restringidas como túneles y zonas de tránsito durante y después del partido. La presencia de Martín desató reclamos, especialmente entre aficionados del Toluca y sectores “antiamericanistas”, quienes exigieron incluso una derrota administrativa para las Águilas. Sin embargo, de acuerdo con ESPN, el reglamento es claro: esta falta no amerita pérdida de puntos, ya que no se trata de una alineación indebida ni de una intervención directa que afecte el resultado. Por lo tanto, la victoria del América no corre riesgo.

Aun así, Henry Martín no estaría completamente a salvo. Si la Comisión Disciplinaria decide aplicar el reglamento con severidad, el delantero podría recibir una multa económica considerable por estar en zona restringida sin acreditación, además de una posible suspensión adicional para cuando regrese de su lesión. La situación podría quedar en el aire debido a un detalle clave: según la misma fuente, lo ocurrido en los túneles no fue reportado en la cédula arbitral, lo que limitaría la acción directa de la Comisión Disciplinaria. En ese caso, solo podrían actuar de oficio, apoyándose en los videos difundidos en redes sociales, aunque existe la posibilidad de que el caso simplemente se archive. ¿QUÉ PASO EN EL ESTADIO BANORTE? La bronca entre América y Toluca estalló desde la cancha en un partido cargado de tensión, entradas fuertes y reclamos constantes. El punto de quiebre llegó cuando Helinho perdió el control y terminó agrediendo con una cachetada a Alejandro Zendejas, acción que desató la furia inmediata de los jugadores azulcremas. El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja, pero la expulsión no calmó la situación: al contrario, provocó que ambos equipos se encararan con reclamos airados, mientras las bancas se levantaban y el partido se convertía en una batalla de gritos y empujones. Con el silbatazo final, la tensión no bajó, sino que se trasladó al túnel rumbo a los vestidores. Fue ahí donde la situación se descompuso aún más, porque aficionados del América comenzaron a insultar y provocar a Helinho mientras caminaba hacia el vestidor. El brasileño, visiblemente alterado por la expulsión y la presión del momento, se encaró con los seguidores, golpeó los cristales que los separaban y respondió a los gritos.

El caos alcanzó su punto máximo en la zona interna del estadio, cuando la bronca se convirtió en un episodio de vestidores. En medio del ambiente hostil, incluso Henry Martín, quien no estaba convocado por lesión, bajó a los pasillos para encarar al jugador del Toluca, alimentando aún más el escándalo. Así, lo que comenzó como un choque de emociones dentro del campo terminó como un conflicto descontrolado fuera de él, con amenazas, insultos y un cierre que dejó al partido marcado por la polémica.

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