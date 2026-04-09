América y Rayados, dispuestos a todo por hacerse de Denzell García, la joya del FC Juárez
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El mediocampista de los Bravos ha tenido un gran rendimiento y proyección, lo que lo ha convertido en uno de los futbolistas jóvenes más buscados de México
El Club América y los Rayados de Monterrey ya comenzaron a mover sus piezas de cara al próximo mercado de fichajes en la Liga MX, con la intención de reforzar sus planteles y volver a colocarse como protagonistas. Ante un torneo irregular para ambos, la directiva de cada institución ha puesto como prioridad sumar jugadores de jerarquía rumbo al Apertura 2026.
En ese panorama, el periodista César Luis Merlo reveló que América y Monterrey tienen en la mira a Denzell García, una de las grandes revelaciones del FC Juárez. El mediocampista ofensivo ha destacado por su rendimiento y proyección, lo que lo ha convertido en uno de los futbolistas jóvenes más buscados del futbol mexicano.
De acuerdo con Transfermarkt, García tiene un valor de mercado de 4.5 millones de euros, cifra que tanto las Águilas como Rayados podrían pagar sin mayor problema.
Incluso, ya se habrían dado primeros contactos con la directiva de Juárez para analizar la viabilidad de una negociación, considerando que se trata de una apuesta con potencial inmediato y crecimiento a futuro.
Desde el entorno de los Bravos, la postura es firme: no se cierra la puerta a una venta, pero solo se concretaría si llega una oferta que cumpla con las exigencias económicas del club, pues consideran a García una pieza clave dentro del proyecto fronterizo.
En caso de que el equipo de Coapa avance formalmente por el jugador, el traspaso representaría una inversión importante. Con base en el tipo de cambio actual, el fichaje rondaría los 91.44 millones de pesos mexicanos, una cifra considerable dentro del mercado nacional.
MATERIAL DE SELECCIÓN
Denzell García, surgido de la cantera de Juárez, debutó en 2022 y ya cuenta con experiencia en la Selección Nacional de México. En el actual Clausura 2026, acumula 1,095 minutos, con 2 goles en 13 partidos como titular, números que lo colocan como una de las promesas más atractivas del torneo.
La batalla silenciosa entre América y Rayados por el mediocampista anticipa un mercado de verano intenso, en el que ambos clubes buscarán ganar tanto en la cancha como en la competencia por los fichajes.