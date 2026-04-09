América y Rayados, dispuestos a todo por hacerse de Denzell García, la joya del FC Juárez

El Club América y los Rayados de Monterrey ya comenzaron a mover sus piezas de cara al próximo mercado de fichajes en la Liga MX, con la intención de reforzar sus planteles y volver a colocarse como protagonistas. Ante un torneo irregular para ambos, la directiva de cada institución ha puesto como prioridad sumar jugadores de jerarquía rumbo al Apertura 2026.

En ese panorama, el periodista César Luis Merlo reveló que América y Monterrey tienen en la mira a Denzell García, una de las grandes revelaciones del FC Juárez. El mediocampista ofensivo ha destacado por su rendimiento y proyección, lo que lo ha convertido en uno de los futbolistas jóvenes más buscados del futbol mexicano.

De acuerdo con Transfermarkt, García tiene un valor de mercado de 4.5 millones de euros, cifra que tanto las Águilas como Rayados podrían pagar sin mayor problema.