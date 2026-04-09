Neymar vs Messi en la MLS: FC Cincinnati busca dar el golpe con el fichaje del astro brasileño
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El club de Estados Unidos habría iniciado contactos preliminares con el entorno del aún jugador del Santos para evaluar su posible llegada a la MLS
El nombre de Neymar vuelve a sacudir al mercado internacional y ahora lo hace desde la Major League Soccer, liga que lidera el argentino, Lionel Messi. De acuerdo con los reportes más recientes, el FC Cincinnati ya sostuvo conversaciones preliminares con el entorno del atacante brasileño para sondear la viabilidad de un posible fichaje, movimiento que encendería a la MLS.
Por ahora, no se trata de una negociación cerrada ni de una oferta formal. La información que circula este jueves apunta a que el conjunto estadounidense está en una etapa de análisis interno para determinar si realmente puede empujar una operación de ese tamaño, tanto en lo económico como en lo deportivo.
La intención inicial habría sido conocer las condiciones del jugador, sus exigencias salariales y su disposición para mudarse al futbol de Estados Unidos.
El posible interés de Cincinnati llama la atención porque no es uno de los clubes que más ruido mediático suelen generar en el mercado, pero sí aparece como una franquicia con margen para construir un proyecto ambicioso.
Incluso, algunos reportes señalan que el club considera que puede ofrecer un destino atractivo para Neymar, donde tendría una rivalidad con su excompañero del FC Barcelona, Lionel Messi, aunque para concretar una eventual llegada tendría que resolver cuestiones de flexibilidad financiera y espacio dentro de su estructura de jugadores franquicia.
Otro punto importante es la situación contractual del brasileño. Neymar actualmente milita en Santos y tiene vínculo hasta finales de 2026, por lo que cualquier salida dependería de las condiciones contractuales y de la voluntad del futbolista, quien sigue siendo el factor decisivo en cualquier operación.
En ese escenario, FC Cincinnati apenas estaría dando los primeros pasos para explorar una posibilidad que, aunque hoy suena lejana, ya dejó de ser una simple especulación aislada.
Para la MLS, una llegada de Neymar representaría otro golpe mediático global, especialmente por el impacto comercial y deportivo que aún conserva el exjugador del Barcelona y PSG.