Neymar vs Messi en la MLS: FC Cincinnati busca dar el golpe con el fichaje del astro brasileño

El nombre de Neymar vuelve a sacudir al mercado internacional y ahora lo hace desde la Major League Soccer, liga que lidera el argentino, Lionel Messi. De acuerdo con los reportes más recientes, el FC Cincinnati ya sostuvo conversaciones preliminares con el entorno del atacante brasileño para sondear la viabilidad de un posible fichaje, movimiento que encendería a la MLS.

Por ahora, no se trata de una negociación cerrada ni de una oferta formal. La información que circula este jueves apunta a que el conjunto estadounidense está en una etapa de análisis interno para determinar si realmente puede empujar una operación de ese tamaño, tanto en lo económico como en lo deportivo.

La intención inicial habría sido conocer las condiciones del jugador, sus exigencias salariales y su disposición para mudarse al futbol de Estados Unidos.