Andy Ruiz vuelve con derrota: Knyba lo manda a la lona y frena su regreso al boxeo

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    Andy Ruiz vuelve con derrota: Knyba lo manda a la lona y frena su regreso al boxeo
    Andy Ruiz soportó una caída y el castigo de Damian Knyba para completar los 12 asaltos en su esperado regreso al ring. FOTO: ESPECIAL

El ‘Destroyer’ sobrevivió a un dramático séptimo asalto y completó los 12 rounds, pero su reacción resultó insuficiente en Newark

El regreso de Andy Ruiz Jr. a los cuadriláteros terminó con un revés. Después de 762 días sin actividad, el excampeón mundial perdió por decisión unánime ante el polaco Damian Knyba, quien aprovechó su alcance, lo derribó en el séptimo round y frustró su intento por relanzar la carrera.

La pelea estelar, celebrada en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, llegó hasta los 12 asaltos. Los jueces entregaron tarjetas de 117-110, 114-113 y 114-113, todas para Knyba.

Aunque dos puntuaciones reflejaron una contienda cerrada, el europeo impuso el ritmo mediante su jab y el manejo de la distancia.

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Ruiz, de 36 años, avanzó en busca de conectar sus combinaciones, pero tuvo problemas para entrar a la guardia de un adversario de 2.01 metros.

Knyba retrocedió con orden, golpeó desde lejos y recurrió al amarre cuando el mexicano conseguía acortar el espacio. La inactividad se hizo visible en la movilidad del “Destroyer”.

El momento más crítico llegó en el séptimo episodio. Una derecha sacudió a Andy y una ráfaga posterior lo envió a la lona.

Ruiz escuchó la cuenta, se levantó lastimado y logró resistir hasta que sonó la campana, cuando parecía estar cerca de una derrota por nocaut.

Lejos de abandonar, volvió para el octavo round y firmó su mejor secuencia ofensiva, con golpes a la cabeza y al cuerpo que incomodaron a Knyba.

Su valentía le permitió recorrer toda la ruta, pero no cambiar el curso de un combate en el que el polaco recuperó el control.

La derrota golpea el plan de Andy Ruiz de volver a disputar un campeonato mundial. Este fue su primer combate desde el empate contra Jarrell Miller, en agosto de 2024, y también su estreno bajo la promoción de Matchroom Boxing.

Pese al resultado y a terminar con el rostro castigado, Ruiz aseguró que continuará en el boxeo.

Explicó que eligió una prueba exigente, reconoció el planteamiento del ganador y señaló que necesita mantenerse activo. Incluso dejó abierta una revancha.

Andy Ruiz quedó con récord de 35 victorias, tres derrotas y un empate, con 22 nocauts.

Knyba mejoró a 18-1, con 11 triunfos antes del límite, y obtuvo la victoria más importante de su carrera tras perder su invicto frente a Agit Kabayel en enero.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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