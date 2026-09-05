¡Amo de Monza! Gasly logra histórica pole; Checo Pérez se hunde con Cadillac

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    ¡Amo de Monza! Gasly logra histórica pole; Checo Pérez se hunde con Cadillac
    Pierre Gasly celebra una vuelta perfecta en Monza, escenario de su única victoria y ahora también de su primera pole en la Fórmula 1. FOTO: AP

El francés sorprendió a las potencias con Alpine; el mexicano volvió a quedar eliminado en la Q1 con un Cadillac sin velocidad en Monza.

Pierre Gasly convirtió el Autódromo Nacional de Monza en el escenario de otra hazaña personal.

El francés conquistó este sábado la pole position del Gran Premio de Italia 2026, la primera de su trayectoria en la Fórmula 1, mientras Sergio “Checo” Pérez sufrió con el Cadillac y terminó 20º en la clasificación.

Gasly firmó una vuelta de 1 minuto, 21 segundos y 786 milésimas en su último intento de la Q3.

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El registro le permitió arrebatarle la posición de privilegio a George Russell por apenas 0.060 segundos y colocar al Alpine en lo más alto cuando Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull aparecían como favoritos.

La actuación tuvo un sabor especial. Monza fue el circuito donde consiguió su única victoria en la máxima categoría, en 2020 con AlphaTauri, y ahora también es el lugar de su primera pole.

El resultado, alcanzado después de nueve años persiguiendo esta oportunidad, devolvió a Gasly al centro de la escena.

El Alpine A526 mostró velocidad en las rectas y Gasly aprovechó el rebufo de Lewis Hamilton durante su vuelta definitiva. Antes ya había advertido su potencial al encabezar la Q1 y colocarse cuarto en la Q2.

En la ronda final superó a Russell, quien había establecido inicialmente el mejor tiempo y recibió ayuda aerodinámica de Kimi Antonelli.

La pole representó la primera para Alpine desde que la escudería adoptó ese nombre en 2021. El francés logró el hito en su participación 190 en la F1.

Russell acompañará al galo en la primera fila. Oscar Piastri había clasificado tercero, pero recibió tres posiciones de castigo por obstaculizar a Liam Lawson, por lo que Charles Leclerc y Lewis Hamilton avanzaron a la segunda fila.

Max Verstappen arrancará quinto y Piastri sexto; Antonelli caerá al fondo por una sanción en su unidad de potencia.

En el otro extremo apareció Checo Pérez. El mexicano quedó eliminado en la Q1 al detener el cronómetro en 1:24.595, a 2.809 segundos de Gasly.

Su coequipero Valtteri Bottas fue 19º con 1:24.364, una diferencia interna de 0.231 segundos. Cadillac volvió a exhibir sus limitaciones en una pista que exige eficiencia aerodinámica y potencia.

Pérez había cedido su coche a Colton Herta en la primera práctica, pero un problema hidráulico limitó el trabajo del equipo. En la FP2 completó 28 vueltas, aunque el rendimiento a una vuelta no apareció en la clasificación.

El tapatío afrontará una carrera cuesta arriba y deberá aprovechar los rebufos y cualquier incidente para remontar.

Gasly partirá al frente de las 53 vueltas en el Templo de la Velocidad. El reto será transformar la sorpresa del sábado en una victoria ante monoplazas con mejor ritmo de carrera, pero Monza ya conoce su capacidad para desafiar los pronósticos.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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