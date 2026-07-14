Liga MX: el Atlas hace oficial el regreso de Jorge Sánchez; firma hasta 2030 tras dejar al PAOK

Como parte del acuerdo, Sánchez firmará un contrato por cuatro años , por lo que permanecerá vinculado al Atlas hasta 2030 . La transferencia se cerró por una cifra cercana a los 2 millones de dólares , monto con el que el club tapatío aseguró la compra definitiva del seleccionado nacional.

Con esta operación, el defensor de 28 años pone fin a su etapa en el futbol griego y regresa a la Liga MX , donde buscará convertirse en uno de los pilares del proyecto rojinegro de cara a la nueva temporada.

Los Rojinegros del Atlas sumaron un refuerzo de jerarquía para el Torneo Apertura 2026 al concretar el fichaje del lateral mexicano Jorge Sánchez , luego de alcanzar un acuerdo con el PAOK de Salónica para adquirir de forma definitiva los derechos del futbolista.

El zaguero había llegado al PAOK a principios de 2026, tras concluir su etapa con Cruz Azul. Sin embargo, su aventura en el futbol de Grecia fue breve y ahora volverá al balompié mexicano con la misión de aportar experiencia, liderazgo y solidez a la defensa atlista.

La incorporación de Jorge Sánchez se da apenas unos días después de su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde fue uno de los hombres de confianza del técnico Javier Aguirre. El lateral fue titular durante gran parte del torneo y disputó los encuentros del Tricolor hasta la eliminación frente a Inglaterra en los octavos de final.

Su regreso representa uno de los movimientos más importantes del mercado de fichajes para el Atlas, que apuesta por un futbolista con experiencia en la Liga MX, recorrido en el futbol europeo y una amplia trayectoria con la selección nacional.

Con el inicio del Apertura 2026 cada vez más cerca, el conjunto rojinegro fortalece una de sus posiciones clave con un jugador que llega tras disputar una Copa del Mundo y que buscará convertirse en un referente dentro del plantel para pelear por los objetivos del equipo en la próxima campaña.