Antes de arrancarnos con ‘Checo’ Pérez a Barcelona... ¡Vámonos con la Final entre América y Tuzas! ¿Qué ver este fin de semana?

Finalmente se cerrará la jornada la mañana del domingo con el juego de Bóxer vs Pieles Rojas, a las 11:00 a. m.

Acereros de Monclova: los de la ciudad del acero viajarán a la ciudad de Veracruz para enfrentarse al Águila, a partir de hoy hasta el domingo.

Algodoneros de Unión Laguna: desde el Estadio Revolución, se dará el choque con los Bravos de León durante tres días seguidos, antes de que la novena lagunera tenga su día libre.

LIGA MX

Sin duda alguna, este fin de semana estará cargado intensas emociones que nos permitirán vivir el mejor fútbol de la Liga MX en la categoría femenil, pues, estamos a tan sólo unas horas de conocer al club que levantará el título de campeonas.

La noche de este viernes Pachuca y América se enfrentarán en la Final de Ida desde el Estadio Hidalgo en punto de las 8:00 p. m.; la transmisión se podrá seguir a través de Fox Sports.

Y, el lunes cinco de junio, se definirá todo desde el Estadio Azteca, a las 8:00 p. m. cuando las Tuzas y las Águilas se vuelvan a enfrentar, pero ahora, en la Final de Vuelta. El duelo será transmitido por TUDN.

MEXICANOS EN EUROPA

La actividad de este fin de semana para los mexicanos en el fútbol del Viejo Continente, nos traerá emocionantes partidos, como:

Sábado:

-Cremonese vs Salernitana (Guillermo Ochoa), a las 13:00 horas.

Domingo:

-Real Sociedad vs Sevilla (Jesús Corona) a las 10:30 horas, como parte de LaLiga.

Más para la jornada dominical:

-Napoli (Hirving Lozano, fuera por lesión) vs Sampdoria, a las 10:30 horas.

-KRC Genk (Gerardo Arteaga) vs Antwerp a las 10:30 a. m.

-Real Betis (Andrés Guardado) vs Valencia FC a las 13:00 horas.

DE NUEVO CON CHECO: FÓRMULA 1

Después de un desastrozo circuito en Mónaco, que dejó al piloto tapatío, Sergio “Checo” Pérez en la posición número 16, viajará al Circuit de Barcelona-Catalunya con el objetivo de redimirse de lo ocurrido y retomar su lugar en la Fórmula 1.

El piloto neerlandés marcó el camino con una vuelta de 1m14s606, mientras que Pérez ocupó el segundo lugar a casi ocho décimas de lo obtenido por su compañero de garaje en Red Bull, en las prácticas de hoy.

El Gran Premio de Barcelona arrancará en punto de las 7:00 horas del domingo.