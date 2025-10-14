Anuncia ‘La Pulga’ la Messi Cup; ¿será acaso su despedida de las canchas?

Lionel Messi sorprendió recientemente a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de la Messi Cup, un nuevo torneo internacional de fútbol juvenil que reunirá a ocho equipos Sub-16 de élite entre el 9 y el 14 de diciembre en Miami, Florida.

A través de sus redes sociales, el astro argentino reveló que la competencia se desarrollará en el centro deportivo del Inter Miami, con la gran final en el Chase Stadium, casa de su actual club.

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo”, escribió Messi en su cuenta de Instagram, donde suma más de 507 millones de seguidores, acompañado del hashtag #MessiCup.

TE PUEDE INTERESAR: Inglaterra asegura su pase al Mundial 2026 con goleada ante Letonia

La Messi Cup busca fusionar deporte, cultura e innovación, según explicó el comunicado oficial del Inter Miami. Además de los partidos, el torneo incluirá actividades interactivas y una plataforma digital con el objetivo de conectar con una audiencia global y promover los valores de formación y esfuerzo que han marcado la carrera de Messi.

ENTRE LOS EQUIPOS CONFIRMADOS SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES

Barcelona (España), donde Messi se formó y ganó todos sus títulos más importantes.

Manchester City (Inglaterra), actual potencia europea.

Atlético de Madrid (España).

Chelsea FC (Inglaterra).

Inter de Milán (Italia).

River Plate y Newell’s Old Boys (Argentina), este último el club donde Messi dio sus primeros pasos.

Inter Miami (Estados Unidos), anfitrión del torneo.