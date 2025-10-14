Anuncia ‘La Pulga’ la Messi Cup; ¿será acaso su despedida de las canchas?
Lionel Messi emprende un proyecto donde impulsará a jóvenes talentos del Inter Miami y diversos clubes a nivel mundial
Lionel Messi sorprendió recientemente a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de la Messi Cup, un nuevo torneo internacional de fútbol juvenil que reunirá a ocho equipos Sub-16 de élite entre el 9 y el 14 de diciembre en Miami, Florida.
A través de sus redes sociales, el astro argentino reveló que la competencia se desarrollará en el centro deportivo del Inter Miami, con la gran final en el Chase Stadium, casa de su actual club.
“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo”, escribió Messi en su cuenta de Instagram, donde suma más de 507 millones de seguidores, acompañado del hashtag #MessiCup.
La Messi Cup busca fusionar deporte, cultura e innovación, según explicó el comunicado oficial del Inter Miami. Además de los partidos, el torneo incluirá actividades interactivas y una plataforma digital con el objetivo de conectar con una audiencia global y promover los valores de formación y esfuerzo que han marcado la carrera de Messi.
ENTRE LOS EQUIPOS CONFIRMADOS SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES
Barcelona (España), donde Messi se formó y ganó todos sus títulos más importantes.
Manchester City (Inglaterra), actual potencia europea.
Atlético de Madrid (España).
Chelsea FC (Inglaterra).
Inter de Milán (Italia).
River Plate y Newell’s Old Boys (Argentina), este último el club donde Messi dio sus primeros pasos.
Inter Miami (Estados Unidos), anfitrión del torneo.
En total, se disputarán 18 partidos en menos de una semana, con el propósito de impulsar el desarrollo de jóvenes talentos y acercar el fútbol base al profesionalismo.
La Messi Cup es una iniciativa de 525 Rosario, la productora fundada por Messi en 2024. De acuerdo con su CEO, Tim Pastore, “la Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana”.
TEMEN QUE ‘NO LLEGUE AL MUNDIAL’
Aunque la primera edición tendrá lugar en Miami, la organización ya planea expandirse a nivel internacional. No obstante, mientras su proyecto avanza, Argentina se mantiene en vilo por las declaraciones del propio Messi, quien reconoció recientemente que “lo más lógico es que no llegue al Mundial 2026”, debido al desgaste físico y a su deseo de pasar más tiempo con su familia.
El último semestre ha sido irregular para el campeón del mundo. Con el Inter Miami, Messi ha enfrentado varios problemas musculares que lo mantuvieron fuera de acción durante varios encuentros de la MLS, lo que afectó el rendimiento general del equipo, que finalmente quedó eliminado de los playoffs.
A pesar de ello, el argentino ha mantenido su impacto mediático y deportivo cada vez que salta al campo, registrando asistencias y goles decisivos cuando ha estado disponible. Fuera del terreno de juego, ha fortalecido su presencia en Estados Unidos con nuevos negocios, campañas publicitarias y proyectos sociales, además de su creciente vínculo con la comunidad latina de Miami.