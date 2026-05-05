Aquí el chiste es contar siempre con un villano

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Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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Si las Águilas quedan eliminadas, esto es un ‘ahí muere’, Ah, pero si pasan a la Semifinal, la culpa es del VAR

Antes todo se lo achacábamos al árbitro, luego todo era culpa de Layún, pero desde hace 10 años el gran culpable del fracasos de tu equipo, y en el actual torneo, de que el América siga vivo, es del videoarbitraje.

Así de justo —para los americanistas— así de indignante para los antis, pero nadie se atreve a decir que la era de la tecnología mató al deporte; tampoco podemos negar que la sospecha sobre la actuación de los nazarenos a lo largo de la historia tenía fundamentos.

Y no, la generación X no tuvo la culpa de dicha suspicacia; desde los años 70 se aseguraba la “predilección” de los árbitros por el equipo milloneta y ejemplos para ello hay de sobra, como aquella Final del torneo Prode 85, donde los cremas lograron una remontada en el partido de Vuelta contra Tampico Madero luego de la derrota 4-1 en tierras tamaulipecas. Se recuerdan las decisiones polémicas en la cancha del Azteca, que beneficiaron a las Águilas, incluyendo un penal en tiempo extra.

De esta manera, el estigma cayó sobre las siguientes generaciones americanistas, donde siempre se alegaba, entre otras, la manipulación de partidos por parte de los propietarios del equipo (y del futbol mexicano, si me apuran).

Esa mala fama llegó a la era del internet, de los memes, de las redes sociales y la frase “todo es culpa de Layún” más que una frase chistosa, también suponía el protagonismo del equipo en el ánimo general.

Y bueno, desde la oficialización del Video Assistant Referee, VAR para los cuates, en 2016, se infiere una justicia imparcial y el videoarbitraje es el fiscal implacable.

Así se acabaron las quejas inútiles o caprichosas, también las culpas de los silbantes por la eliminación de tal o cual equipo. O eso sería lo ideal, mas las decisiones las polémicas continúan y mucho más si na jugada no es capaz de ser clarificada hasta por 12 cámaras en la Liga MX, como a veces sucede.

No se ha llegado a satanizar al VAR por pare de los equipos, pues la experiencia nos cuenta una aplicación imparcial y, “a veces te da y a veces te quita”.

Al América le acaba de dar dos penaltis para levantarlo de la lona contra los Pumas en el juego de Ida de la Liguilla 2026 y por supuesto, la guerra entre pros y contras del equipo de Televisa se intensifica.

A ver qué sucede en la definición de esta serie de Cuartos de Final, pero saluden al villano actual, “arropador” de las Águilas, que es la tecnología. Si quedan eliminados, esto es un “ahí muere”, Ah, pero si pasan a la Semifinal, la culpa es del VAR.

Por cierto, la FMF ya dijo que no hubo alineación indebida en el partido de Ida entre América y Pumas, ¿será esta decisión el villano del futuro?

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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