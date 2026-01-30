Aranda, Ortiz, Thomas y Walker se unen a la selección mexicana para el Clásico Mundial de Beisbol

La Selección Mexicana de Beisbol continúa fortaleciendo su roster rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026, ahora con la confirmación de Jonathan Aranda, Joey Ortiz, Alek Thomas y Taijuan Walker, todos con experiencia en las Grandes Ligas, quienes ya dieron el sí para representar a la novena tricolor.

Fue la Comisión de Selecciones Nacionales la que oficializó la incorporación de estos cuatro peloteros, quienes aportarán profundidad en el cuadro interior, los jardines y la rotación abridora, posiciones clave para el armado del equipo mexicano de cara al torneo internacional.

Con este anuncio, la lista de jugadores confirmados para México en el Clásico Mundial aumenta a nueve, sumándose Aranda, Ortiz, Thomas y Walker a los ya anunciados Jarren Duran, Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Ramón Urías y Luis Urías.

Dentro de este nuevo grupo, la Selección Mexicana contará con dos jugadores que repiten participación en el Clásico Mundial (Alek Thomas y Taijuan Walker) y dos debutantes con el representativo nacional (Jonathan Aranda y Joey Ortiz).

Jonathan Aranda viene de la mejor temporada de su carrera en MLB con los Tampa Bay Rays, desempeño que lo llevó a ser convocado al Juego de Estrellas. En la campaña registró una línea ofensiva de .316 de promedio, 14 cuadrangulares, 59 carreras producidas y un OPS de .883. El versátil infielder se desarrolló en las filas de los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Beisbol y fue firmado en 2016 por la organización de Tampa Bay, con la que ha construido toda su trayectoria profesional hasta debutar en Grandes Ligas en 2022.

Por su parte, Joey Ortiz, parador en corto titular de los Milwaukee Brewers, vivirá su primera experiencia con la Selección Mexicana. Ortiz fue pieza clave del equipo con el mejor récord de la temporada regular 2025 en MLB. Inició su carrera profesional en 2019 con la sucursal A- de los Baltimore Orioles y debutó en Grandes Ligas en 2023, antes de ser cambiado a Milwaukee en la operación que envió a Corbin Burnes a Baltimore. En la campaña 2025 bateó .230, con 7 jonrones, 45 producidas y OPS de .593.

El jardinero central Alek Thomas también estará de vuelta con México, participando por segunda ocasión en un Clásico Mundial. Thomas fue el titular en el jardín central del equipo que obtuvo el tercer lugar en el WBC 2023. Seleccionado en la segunda ronda del Draft 2018 por los Arizona Diamondbacks, debutó en MLB en 2022 y en la temporada 2025 dejó números de .249 de promedio, 9 cuadrangulares y 38 carreras impulsadas.

En el pitcheo, el diestro Taijuan Walker se integra nuevamente al roster nacional para el Clásico Mundial 2026. En el torneo anterior brilló con cuatro entradas en blanco ante Gran Bretaña y estableció un récord histórico de ocho ponches, la mayor cifra para un lanzador mexicano en un solo juego del WBC. Walker cuenta con 13 temporadas de experiencia en Grandes Ligas, debutó en 2013 y ha militado con Seattle, Arizona, Toronto, Mets de Nueva York y actualmente con los Philadelphia Phillies, equipo con el que en su campaña más reciente tuvo marca de 5-8, efectividad de 4.08 y 34 apariciones (21 aperturas).

PELOTEROS CONFIRMADOS PARA EL CLÁSICO

Jonathan Aranda – Infielder, Tampa Bay Rays

Alek Thomas – Outfielder, Arizona Diamondbacks

Joey Ortiz – Infielder, Milwaukee Brewers

Taijuan Walker – Pitcher, Philadelphia Phillies

Jarren Duran – Jardinero, Boston Red Sox

Randy Arozarena – Jardinero, Seattle Mariners

Alejandro Kirk – Cácher, Toronto Blue Jays

Ramón Urías – Infielder, Houston Astros

Luis Urías – Infielder, Athletics