Argelia e Isabel Rodríguez, orgullo de Coahuila, van por la Selección Nacional de Rugby 7s

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 11 febrero 2026
    Argelia e Isabel Rodríguez, orgullo de Coahuila, van por la Selección Nacional de Rugby 7s
    La concentración se realizará del 27 de febrero al 1 de marzo en el Comité Olímpico Mexicano. FOTO: LOBOS UADEC
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

COMPARTIR

TEMAS


Convocatoria
Rugby

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Las hermanas fueron convocadas a la Concentración Mayor en el Comité Olímpico Mexicano, donde buscarán un lugar en la Selección Nacional con miras a competencias internacionales

Las hermanas Argelia e Isabel Rodríguez Cañizalez fueron convocadas a la Concentración Mayor de Rugby 7s, que se llevará a cabo del 27 de febrero al 1 de marzo en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, donde buscarán un lugar en la Selección Nacional.

Ambas jugadoras forman parte del programa de rugby de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y han combinado su preparación deportiva con sus estudios profesionales. Argelia cursa la carrera en la Facultad de Ciencias de la Administración, mientras que Isabel estudia en la Facultad de Ingeniería. Su llamado representa un paso importante en su proceso dentro del alto rendimiento.

TE PUEDE INTERESAR: América recibe al Olimpia y Rayados define ante Xelajú su pase en Concacaf: fecha, hora y dónde ver

La concentración reunirá a jugadoras de distintos estados del país, quienes serán evaluadas por el cuerpo técnico nacional con miras a conformar el plantel que representará a México en próximos compromisos internacionales. Entre los objetivos principales se encuentra la preparación rumbo a eventos del ciclo olímpico, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El Rugby 7s, modalidad que se disputa con siete jugadoras por equipo y partidos de corta duración, ha ganado presencia en competencias internacionales y forma parte del programa olímpico. En este contexto, la Federación Mexicana de Rugby continúa con la detección y seguimiento de talento universitario y de clubes para fortalecer a la selección femenil.

Para Argelia e Isabel, esta convocatoria es resultado del trabajo realizado en competencias nacionales universitarias y torneos federados, donde han sumado experiencia y minutos de juego. Además del desempeño físico y técnico, en la concentración se analizarán aspectos tácticos y de adaptación al sistema de juego que plantea el representativo nacional.

Desde el entorno universitario, su participación también refleja el crecimiento del rugby en Coahuila y el impulso que ha tenido la disciplina en los últimos años dentro de la UAdeC. El programa ha buscado consolidar procesos formativos que permitan a sus atletas aspirar a escenarios mayores.

Durante los tres días de actividades en el Comité Olímpico Mexicano, las jugadoras realizarán entrenamientos específicos, sesiones de evaluación y partidos de control. Al término de la concentración, el cuerpo técnico definirá la lista final de seleccionadas.

Las hermanas Rodríguez Cañizalez afrontan este proceso con la meta de integrarse al equipo nacional y representar a México en competencias internacionales, dando continuidad a su desarrollo deportivo y académico.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Convocatoria
Rugby

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
El que parte y reparte

El que parte y reparte
true

Baja Sheinbaum homicidios y desapariciones: Ya sólo falta que la gente se lo crea
Mientras México restringe la compra legal a través de un modelo centralizado y militarizado, la disponibilidad en Estados Unidos mantiene un flujo constante.

Sedena: casi 80% de las armas incautadas desde 2024 provienen de Estados Unidos
El cantautor hispanofrancés retoma su gira latinoamericana, generando expectativa de una posible presentación en el Zócalo capitalino o en festivales importantes.

Manu Chao podría regresar a México tras años de veto; gira latinoamericana genera expectativa
Marzo de 2026 será un mes clave para miles de personas que mantienen registros negativos en el Buró de Crédito. De acuerdo con las reglas de esta Sociedad de Información Crediticia, ciertos adeudos pueden eliminarse del historial dependiendo del monto en UDIS.

Buró de Crédito... ¿Cuáles son las deudas que se borrarán en marzo de 2026?
La Secretaría de Bienestar abrió el registro 2026 para la Pensión de Adultos Mayores. Te contamos cuándo, cómo y dónde puedes inscribirte si ya cumpliste 65 años, así como los requisitos oficiales.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo, cómo y dónde me puedo registrar si ya cumplí los 65 años?

La rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo alcanzó un nuevo nivel durante la presentación de Ring Royale, el evento de box entre celebridades que se celebrará en la Arena Monterrey.

Hay tiro entre Alfredo Adame y Carlos Trejo... Ring Royale logró la ‘pelea del siglo’ (video)
El equipo trabajó aspectos defensivos y ofensivos durante su práctica en Torreón.

Algodoneras de Unión Laguna retoman gira con visita clave a Bravas de León: fecha, hora y dónde ver