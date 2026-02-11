Argelia e Isabel Rodríguez, orgullo de Coahuila, van por la Selección Nacional de Rugby 7s
Las hermanas fueron convocadas a la Concentración Mayor en el Comité Olímpico Mexicano, donde buscarán un lugar en la Selección Nacional con miras a competencias internacionales
Las hermanas Argelia e Isabel Rodríguez Cañizalez fueron convocadas a la Concentración Mayor de Rugby 7s, que se llevará a cabo del 27 de febrero al 1 de marzo en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, donde buscarán un lugar en la Selección Nacional.
Ambas jugadoras forman parte del programa de rugby de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y han combinado su preparación deportiva con sus estudios profesionales. Argelia cursa la carrera en la Facultad de Ciencias de la Administración, mientras que Isabel estudia en la Facultad de Ingeniería. Su llamado representa un paso importante en su proceso dentro del alto rendimiento.
La concentración reunirá a jugadoras de distintos estados del país, quienes serán evaluadas por el cuerpo técnico nacional con miras a conformar el plantel que representará a México en próximos compromisos internacionales. Entre los objetivos principales se encuentra la preparación rumbo a eventos del ciclo olímpico, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
El Rugby 7s, modalidad que se disputa con siete jugadoras por equipo y partidos de corta duración, ha ganado presencia en competencias internacionales y forma parte del programa olímpico. En este contexto, la Federación Mexicana de Rugby continúa con la detección y seguimiento de talento universitario y de clubes para fortalecer a la selección femenil.
Para Argelia e Isabel, esta convocatoria es resultado del trabajo realizado en competencias nacionales universitarias y torneos federados, donde han sumado experiencia y minutos de juego. Además del desempeño físico y técnico, en la concentración se analizarán aspectos tácticos y de adaptación al sistema de juego que plantea el representativo nacional.
Desde el entorno universitario, su participación también refleja el crecimiento del rugby en Coahuila y el impulso que ha tenido la disciplina en los últimos años dentro de la UAdeC. El programa ha buscado consolidar procesos formativos que permitan a sus atletas aspirar a escenarios mayores.
Durante los tres días de actividades en el Comité Olímpico Mexicano, las jugadoras realizarán entrenamientos específicos, sesiones de evaluación y partidos de control. Al término de la concentración, el cuerpo técnico definirá la lista final de seleccionadas.
Las hermanas Rodríguez Cañizalez afrontan este proceso con la meta de integrarse al equipo nacional y representar a México en competencias internacionales, dando continuidad a su desarrollo deportivo y académico.