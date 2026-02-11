Argelia e Isabel Rodríguez, orgullo de Coahuila, van por la Selección Nacional de Rugby 7s

Las hermanas Argelia e Isabel Rodríguez Cañizalez fueron convocadas a la Concentración Mayor de Rugby 7s, que se llevará a cabo del 27 de febrero al 1 de marzo en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, donde buscarán un lugar en la Selección Nacional.

Ambas jugadoras forman parte del programa de rugby de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y han combinado su preparación deportiva con sus estudios profesionales. Argelia cursa la carrera en la Facultad de Ciencias de la Administración, mientras que Isabel estudia en la Facultad de Ingeniería. Su llamado representa un paso importante en su proceso dentro del alto rendimiento.

La concentración reunirá a jugadoras de distintos estados del país, quienes serán evaluadas por el cuerpo técnico nacional con miras a conformar el plantel que representará a México en próximos compromisos internacionales. Entre los objetivos principales se encuentra la preparación rumbo a eventos del ciclo olímpico, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El Rugby 7s, modalidad que se disputa con siete jugadoras por equipo y partidos de corta duración, ha ganado presencia en competencias internacionales y forma parte del programa olímpico. En este contexto, la Federación Mexicana de Rugby continúa con la detección y seguimiento de talento universitario y de clubes para fortalecer a la selección femenil.