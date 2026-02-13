‘Son excesivos’: Sheinbaum va por baja de precios en medicinas de patente sin imponer topes

/ 13 febrero 2026
    Sheinbaum señaló que hay casos en los que el costo de ciertos fármacos resulta desproporcionado. CUARTOSCURO

El Gobierno federal abrió conversaciones para contener el encarecimiento de medicamentos, con énfasis en fármacos de patente

CDMX. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que existen medicamentos cuyo costo resulta excesivo, en particular los de patente, y adelantó que su gobierno analiza mecanismos para promover una disminución de precios en coordinación con las secretarías de Economía y Salud.

El planteamiento se dio tras ser cuestionada en la conferencia matutina por el incremento de precios reportado en medicamentos comercializados por empresas farmacéuticas, especialmente en farmacias y hospitales privados.

TE PUEDE INTERESAR: Profepa presenta denuncia penal por posesión ilegal de mono araña tras video de regidora en Ocotlán

Sheinbaum subrayó que su administración mantiene como objetivo garantizar el abasto gratuito de medicamentos en el sistema público, pero admitió que el encarecimiento fuera de ese circuito es un tema que debe atenderse. “Es cierto, el objetivo, bueno no el objetivo porque lo estamos cumpliendo de que los centros de salud, hospitales, tengan cada vez más medicamentos gratuitos, pero evidentemente la compra de medicamentos en las farmacias u hospitales privados es un tema importante porque deben reducirse los precios de los medicamentos”, expresó.

La mandataria explicó que ya se trabaja en un análisis de posibles acciones con Economía y Salud, con el propósito de identificar mecanismos que incentiven la reducción de precios. “Entonces lo estamos viendo con Economía, con Salud para ver qué mecanismos se promuevan para la disminución de los precios, no se trata de poner un tope a los precios, ni mucho menos, sino más bien hablar con las farmacéuticas y con los comercializadores de los medicamentos”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Feminicidio de Daryela Valdez Rocha: declaran culpable a Honorio tras tres años de juicio en Mexicali

Como antecedente, Sheinbaum señaló que hay casos en los que el costo de ciertos fármacos resulta desproporcionado, “sobre todo los de patente”, por lo que el tema se coloca como una prioridad en el análisis de su administración.

Indicó que la revisión se realizará desde el ámbito económico y sanitario, con un enfoque de interlocución con empresas farmacéuticas y canales de comercialización, sin plantear controles directos de precios.

La presidenta no descartó medidas adicionales para incentivar mayor competencia en el mercado. “En su momento veremos qué podemos hacer. Y también que haya la competencia suficiente”, añadió.

Temas


medicamentos

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

