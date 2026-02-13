Cabeza de Vaca se queda sin amparo: sigue orden de aprehensión y alcanza a familia

/ 13 febrero 2026
    Cabeza de Vaca se queda sin amparo: sigue orden de aprehensión y alcanza a familia
    La determinación fue emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Tamaulipas. ESPECIAL

La resolución contrasta con criterios previos de otro juez sancionado, mientras la FGR sostiene indicios para imputaciones por delincuencia organizada y lavado

CDMX.- Un juez federal negó la protección de la justicia a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, y a integrantes de su familia, por lo que permanece vigente la orden de aprehensión librada en 2024 para que enfrenten proceso penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

La determinación fue emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Tamaulipas, con base en una resolución fechada el 11 de febrero y dada a conocer mediante la lista de acuerdos del Órgano de Administración Judicial.

TE PUEDE INTERESAR: Morena lanza colecta para enviar ayuda humanitaria a Cuba; Luisa María Alcalde anuncia acopio

Al exmandatario se le negó el amparo junto con su madre, María de Lourdes; su esposa, Mariana Gómez Leal; su hermano, José Manuel, así como otros quejosos señalados en el mismo expediente.

En sus consideraciones, el juez Carlos Alberto Escobedo Yáñez, con sede en Reynosa, sostuvo que la Fiscalía General de la República acreditó la presunción de la existencia de delitos y la probable responsabilidad de quienes promovieron el recurso. En su argumentación señaló que su análisis se apoyó en los datos expuestos por el Ministerio Público “sin requerir verificación plena”.

TE PUEDE INTERESAR: SEP separa a Marx Arriaga de Materiales Educativos; dependencia niega desalojo

El juzgador añadió que, aun cuando la autoridad responsable expuso fundamentos concisos, estos permiten comprender la lógica de la decisión y “evidencian la existencia de indicios razonables que justifican el mandamiento de captura”.

Como antecedente, la resolución se aparta de beneficios previamente concedidos en asuntos relacionados con el exgobernador por el juez Fernando Alvarado, quien fue suspendido e inhabilitado por un año para ocupar cargos públicos, al atribuirse que emitió resoluciones contrarias a la ley.

El expediente se suma a otras actuaciones pendientes: contra García Cabeza de Vaca se reportan dos órdenes de captura sin cumplimentar, una emitida en 2021 y otra en 2024, ambas vinculadas a investigaciones por delincuencia organizada y delitos relacionados. Con información de La Jornada

