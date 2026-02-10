América recibe al Olimpia y Rayados define ante Xelajú su pase en Concacaf: fecha, hora y dónde ver

La Concacaf Champions Cup 2026 entra en una etapa determinante y, para América y Monterrey, la semana representa una prueba directa de consistencia y manejo de presión. Ambos clubes afrontarán los partidos de vuelta de los dieciseisavos de final con realidades distintas, pero con la misma obligación: avanzar y sostener el protagonismo de la Liga MX en el torneo regional.

El América regresará a la actividad internacional en el Estadio Ciudad de los Deportes con una ligera ventaja tras el 2-1 conseguido ante Olimpia en el duelo de ida. El resultado permite a las Águilas encarar el partido de vuelta con margen, aunque el antecedente obliga a la cautela. Olimpia es un rival con experiencia en estas instancias y ha demostrado en más de una ocasión que puede complicar series cerradas, especialmente cuando encuentra espacios o errores puntuales.

Para el conjunto azulcrema, el reto estará en administrar el encuentro sin renunciar al control del juego. Con el global a favor, América buscará evitar que el partido se convierta en un trámite incómodo, apostando por la posesión y la solidez defensiva. El cambio de sede en esta edición del torneo añade un elemento particular, ya que el Ciudad de los Deportes será el escenario donde el equipo intentará imponer condiciones y asegurar su pase a los octavos de final.