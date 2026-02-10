América recibe al Olimpia y Rayados define ante Xelajú su pase en Concacaf: fecha, hora y dónde ver

    América recibe al Olimpia y Rayados define ante Xelajú su pase en Concacaf: fecha, hora y dónde ver
    Ambos clubes mexicanos afrontan partidos de alta exigencia en la Concacaf Champions Cup 2026.

Las Águilas reciben al Olimpia con ventaja mínima, mientras que Rayados enfrenta a Xelajú con la serie empatada, ambos con la obligación de avanzar en casa

La Concacaf Champions Cup 2026 entra en una etapa determinante y, para América y Monterrey, la semana representa una prueba directa de consistencia y manejo de presión. Ambos clubes afrontarán los partidos de vuelta de los dieciseisavos de final con realidades distintas, pero con la misma obligación: avanzar y sostener el protagonismo de la Liga MX en el torneo regional.

El América regresará a la actividad internacional en el Estadio Ciudad de los Deportes con una ligera ventaja tras el 2-1 conseguido ante Olimpia en el duelo de ida. El resultado permite a las Águilas encarar el partido de vuelta con margen, aunque el antecedente obliga a la cautela. Olimpia es un rival con experiencia en estas instancias y ha demostrado en más de una ocasión que puede complicar series cerradas, especialmente cuando encuentra espacios o errores puntuales.

TE PUEDE INTERESAR: Fox One transmitirá la Bundesliga en México y Centroamérica a partir de 2026

Para el conjunto azulcrema, el reto estará en administrar el encuentro sin renunciar al control del juego. Con el global a favor, América buscará evitar que el partido se convierta en un trámite incómodo, apostando por la posesión y la solidez defensiva. El cambio de sede en esta edición del torneo añade un elemento particular, ya que el Ciudad de los Deportes será el escenario donde el equipo intentará imponer condiciones y asegurar su pase a los octavos de final.

En Monterrey, el panorama es más ajustado. Rayados empató 1-1 ante Xelajú en la ida disputada en Guatemala, un resultado que dejó la eliminatoria completamente abierta. Ahora, el Estadio BBVA será determinante para definir la serie, en un duelo donde cualquier descuido puede modificar el rumbo del partido.

El conjunto regiomontano tendrá que asumir la iniciativa desde el inicio. El gol de visitante conseguido por Xelajú obliga a Monterrey a ser preciso, especialmente en defensa, ya que un tanto del rival elevaría la exigencia ofensiva. La profundidad del plantel y el respaldo de su afición serán factores clave para resolver una eliminatoria que, en el papel, exige una actuación sólida y sin excesos.

Tanto América como Rayados saben que estas llaves van más allá de un simple pase de ronda. Avanzar en los dieciseisavos significa mantener el ritmo competitivo, ganar confianza y posicionarse como contendientes en una Concacaf Champions Cup que no concede tregua. Con los boletos a los octavos de final en juego, ambos clubes están obligados a responder en casa y confirmar su papel dentro del torneo.

El América saldrá al campo en punto de las 7:00 p.m., mientras que Rayados hará lo propio a las 9:00 p.m. Ambos duelos podrán verse a través de Fox.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

