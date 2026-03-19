Arlindo dos Santos metió el gol que comenzó la historia y no lo han invitado a la reinauguración del Estadio Banorte

El partido comenzó con intensidad, con ambos equipos buscando imponer condiciones desde los primeros minutos, pero fue el conjunto azulcrema el que mostró mayor ambición ofensiva ante un rival europeo que intentaba asentarse en la cancha.

Aquella tarde, el coloso de Santa Úrsula abrió sus puertas con un duelo internacional entre el Club América y el Torino de Italia , en un ambiente de expectativa total, con miles de aficionados ansiosos por conocer la nueva casa del futbol mexicano.

El 29 de mayo de 1966 , el futbol mexicano vivió un momento irrepetible: el nacimiento del Estadio Azteca , que se ahora llamará Estadio Banorte , con un partido que quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva.

Corría aproximadamente el minuto 10, cuando el brasileño Arlindo Dos Santos, delantero del América, tomó el balón fuera del área y, sin dudarlo, soltó un potente disparo de larga distancia que sorprendió al arquero italiano.

El balón se incrustó en la portería del Torino, desatando la locura en las tribunas y marcando así el primer gol en la historia del Estadio Azteca, un momento fundacional que convirtió a Dos Santos en una figura eterna.

Aquel tanto no solo inauguró el marcador, sino también una historia llena de glorias, mundiales y momentos inolvidables en un estadio que, incluso, llevaría en algún momento el nombre de Guillermo Cañedo.

El encuentro continuó con un ritmo vibrante, con el América dominando varios lapsos del juego, mientras que el Torino buscaba reaccionar ante el empuje local en una cancha que ya comenzaba a imponer respeto.

Con el paso de los minutos, el Azteca se consolidaba como un escenario imponente, donde cada jugada era celebrada con intensidad por una afición que vivía el nacimiento de un nuevo templo del futbol.

Ese primer partido no solo fue un espectáculo deportivo, sino el inicio de una leyenda que convertiría al estadio en sede de finales mundialistas y en uno de los recintos más emblemáticos del planeta.

Han pasado ya casi 60 años desde aquel histórico gol, y el nombre de Arlindo Dos Santos permanece como parte esencial de la identidad del inmueble y del futbol mexicano.

¿ENTONCES, QUÉ PASÓ?

Sin embargo, de cara a la reinauguración del estadio, el 28 de marzo, surge una polémica inesperada. el estadio reabrirá sus puertas con un atractivo duelo entre la Selección Mexicana y Portugal, incluso se contempla la posible presencia de Cristiano Ronaldo, lo que elevaría aún más el impacto mediático de una fiesta que busca honrar la historia del inmueble.

No obstante, hasta el momento, el autor del primer gol en la historia del estadio no ha sido invitado, ni siquiera como espectador, a pesar de su relevancia histórica.

Fue el propio Arlindo Dos Santos quien, a través de redes sociales, alzó la voz: “Mi amado Estadio Banorte, lamentablemente aún no llega llamada o invitación a la reinauguración”, evidenciando el olvido.