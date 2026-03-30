Armando González, por las nubes; es el jugador más caro de la Liga MX

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Deportes
/ 30 marzo 2026
    Armando González, por las nubes; es el jugador más caro de la Liga MX
    Armando González en poco tiempo se ha convertido en una estrella en la delantera del Guadalajara y se espera que pronto emigre al viejo continente. FOTO: IMAGO7

La ‘Hormiga’ ha tenido un crecimiento bárbaro, tanto en lo futbolístico como en lo económico, de ahí que no sea raro que en Europa sigan los pasos al delantero de las Chivas

El crecimiento futbolístico de Armando González ha alcanzado un punto histórico dentro de la Liga MX. Luego de un par de torneos de consolidación con Chivas, “La Hormiga” se ha convertido en el futbolista mejor cotizado del balompié mexicano, colocándose como el jugador con mayor valor de mercado en el país.

De acuerdo con la más reciente actualización del portal especializado Transfermarkt, el canterano rojiblanco tuvo un aumento meteórico en su valoración. Hace apenas un año su carta superaba ligeramente el millón de dólares, pero hoy su valor se disparó hasta los 17.25 millones de dólares, cifra que lo coloca en la cima del ranking nacional.

Este logro toma aún más fuerza al considerar el contexto de la Liga MX, una competencia que constantemente presume la llegada de “fichajes bomba” extranjeros. Sin embargo, en esta ocasión un jugador formado en México logró superar a las figuras internacionales y se convirtió en el activo más valioso del torneo.

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El dominio del talento nacional también se refleja en el resto de la lista. El mediocampista de Cruz Azul, Érik Lira, aparece como el segundo futbolista más caro del campeonato con un valor de 13.80 millones de dólares, además de ser el jugador mejor valuado dentro del plantel celeste.

La pelea por el tercer lugar es intensa, ya que existe un empate técnico entre cuatro elementos: Gilberto Mora (Tijuana), Marcel Ruiz (Toluca) y Alejandro Zendejas (América), todos con una cotización de 11.50 millones de dólares tras sus recientes actuaciones.

Dentro de este selecto grupo económico, solo destaca un extranjero: el brasileño Raphael Veiga, refuerzo estelar del América, quien también aparece con una valoración de 11.50 millones de dólares, cerrando así el listado de los futbolistas más caros del futbol mexicano en la actualidad.

ASCENSO METEÓRICO

“La Hormiga” González fue formado en las fuerzas básicas de Chivas, su desarrollo fue constante hasta que logró ganarse un lugar en el primer equipo, donde comenzó a destacar por su velocidad, intensidad y capacidad para aparecer en momentos clave.

Tras debutar con el Guadalajara, González vivió un proceso de consolidación que lo llevó a sumar minutos importantes y convertirse en una pieza cada vez más habitual en el esquema rojiblanco. Su rendimiento le permitió ganar protagonismo en el ataque, y ser campeón de goleo del torneo anterior.

Gracias a ese crecimiento, Armando González no solo se posicionó como una de las grandes promesas del futbol mexicano, sino que también alcanzó un reconocimiento inédito al convertirse en el jugador con mayor valor de mercado en la Liga MX, de acuerdo con Transfermarkt.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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