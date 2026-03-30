México vs Bélgica: examen internacional para el Tricolor en Chicago

La Selección Mexicana afronta un nuevo compromiso de preparación rumbo al Mundial de 2026 con un duelo amistoso frente a Bélgica, programado para este martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago. El encuentro llega días después del empate sin goles ante Portugal en el Estadio Banorte, resultado que dejó conclusiones mixtas para el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre. El partido ante el conjunto europeo representa una prueba relevante para el Tricolor en esta etapa previa a la Copa del Mundo. Aguirre busca aprovechar estos encuentros para ajustar aspectos tácticos, definir variantes en su once inicial y observar el desempeño individual de sus jugadores ante rivales de alto nivel.

México llega tras un compromiso en el que mostró orden defensivo, pero con limitaciones en la generación de oportunidades ofensivas. Frente a Bélgica, el objetivo será mejorar la circulación del balón y encontrar mayor claridad en el último tercio del campo.

Por su parte, Bélgica se presenta con un panorama distinto. El equipo europeo viene de imponerse con autoridad 5-2 a Estados Unidos en otro partido amistoso disputado en territorio estadounidense. Ese resultado refleja su capacidad ofensiva y lo convierte en un rival exigente para la defensa mexicana. El encuentro está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de distintas plataformas. Entre las opciones de transmisión se encuentran Canal 5 y Canal 7 en televisión abierta, así como TUDN y ViX Premium en sistemas de paga. También estará disponible en la aplicación y el sitio web de Azteca Deportes, además del canal digital LayvTime. En cuanto a la convocatoria, Aguirre mantiene una base que combina experiencia y juventud. En la portería destacan Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y Raúl Rangel. La línea defensiva incluye a futbolistas como César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez e Israel Reyes, quienes han tenido actividad constante tanto en el futbol mexicano como en ligas europeas. En el mediocampo aparecen nombres como Edson Álvarez —aunque no figura en esta lista específica—, Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda y Érick Sánchez, encargados de dar equilibrio y salida al equipo. En ataque, México cuenta con opciones como Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Alexis Vega y Roberto Alvarado.

El historial entre ambas selecciones muestra una ligera ventaja para México. En siete enfrentamientos previos, el Tricolor suma tres victorias, por dos empates y dos derrotas. Cuatro de esos duelos se han disputado en Copas del Mundo, lo que añade un componente histórico a la rivalidad. El antecedente más reciente se remonta a 2017, cuando ambos equipos empataron 3-3 en Bruselas. En aquel encuentro, Hirving Lozano marcó un doblete y fue uno de los jugadores más destacados, en un partido que también contó con goles de Romelu Lukaku y Eden Hazard por parte de Bélgica. Más allá del resultado, el duelo en Chicago servirá para medir el nivel actual del equipo mexicano frente a un rival europeo que ha mostrado contundencia en sus recientes presentaciones. Para Aguirre y su grupo, cada partido en esta etapa representa una oportunidad para consolidar una idea de juego de cara al inicio del Mundial, donde México buscará avanzar con una base sólida y definida.

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