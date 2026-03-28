Arresto de Tiger Woods y Masters 2026: Donald Trump pone en duda el regreso del golfista tras ser liberado

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 28 marzo 2026
    Arresto de Tiger Woods y Masters 2026: Donald Trump pone en duda el regreso del golfista tras ser liberado
    Tiger Woods salió libre bajo fianza tras su arresto en Florida, pero su posible presencia como jugador en el Masters de Augusta 2026 quedó todavía más en duda tras las declaraciones de Donald Trump. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Arrestos
Detenciones
Golf

Localizaciones


Augusta

Personajes


Tiger Woods

Organizaciones


PGA TOUR

Tiger Woods fue liberado luego de ser arrestado en Florida por un caso ligado a conducción bajo influencia, pero la incertidumbre ahora también golpea su panorama deportivo

Tiger Woods volvió a quedar en el centro de la atención mundial, luego de ser arrestado en Florida y liberado horas después bajo fianza, en un episodio que vuelve a sembrar dudas sobre su presente fuera del campo y, de paso, sobre su posible aparición en el Masters de Augusta, primer major de la temporada.

De acuerdo con reportes, el golfista de 50 años fue detenido tras un accidente vehicular y enfrentó cargos relacionados con conducir bajo influencia, además de negarse a una prueba legal posterior al incidente.

Según la información difundida este sábado, Woods estuvo involucrado en un percance cerca de su casa en Jupiter Island, donde su vehículo terminó volcado.

https://vanguardia.com.mx/deportes/como-le-fue-a-donovan-carrillo-en-el-mundial-de-praga-2026-asi-fue-su-actuacion-para-entrar-al-top-20-BN19720625

Las autoridades indicaron que presentaba señales de afectación, aunque la prueba de alcohol resultó negativa, por lo que la investigación apunta a una posible relación con medicamentos u otra sustancia.

El exnúmero uno del mundo no reportó lesiones de gravedad, pero el caso detonó una nueva oleada de cuestionamientos por su historial reciente y por el momento en que ocurre, a solo unos días del arranque del Masters, programado del 9 al 12 de abril en Augusta National.

En lo deportivo, la situación se volvió todavía más delicada por lo que declaró Donald Trump. El presidente de Estados Unidos dijo en una entrevista telefónica con Fox News que Woods “no jugará” el Masters 2026, aunque dejó abierta la posibilidad de que sí asista al evento.

La declaración tomó fuerza porque el propio Tiger no había confirmado oficialmente su baja y, apenas días antes, todavía hablaba de Augusta como un objetivo al que quería llegar si su recuperación física se lo permitía.

Ese contraste entre el deseo del jugador y lo dicho por Trump alimenta la incertidumbre alrededor de una de las grandes historias rumbo al Masters.

Woods no disputa un torneo oficial desde julio de 2024 y su proceso de recuperación ha estado marcado por una rotura del tendón de Aquiles, una cirugía lumbar y problemas físicos acumulados en los últimos años.

Aunque seguía ligado al entorno competitivo y recientemente tuvo actividad en la TGL, su presencia como jugador en Augusta luce cada vez más comprometida.

Para Augusta, y para el golf mundial, la duda no es menor. Tiger Woods no solo es cinco veces campeón del Masters, sino una de las mayores figuras en la historia del deporte.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arrestos
Detenciones
Golf

Localizaciones


Augusta

Personajes


Tiger Woods

Organizaciones


PGA TOUR

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Arroja estadística que han aumentado los egresados en carreras con menor porcentaje de colocación laboral.

Coahuila: Cae porcentaje de egresados de UAdeC que se colocan en mercado laboral en primer año
NosotrAs: Rumbo a un teatro con perspectiva de género

NosotrAs: Rumbo a un teatro con perspectiva de género

true

En el México de 1994 pasó de todo, comenzando con el asesinato de COLOSIO
Julio Ibáñez y Dani García fueron detenidos en Sudáfrica y acusados de terrorismo por usar un dron; quedaron libres bajo fianza y esperan audiencia

Julio Ibáñez y Dani García fueron detenidos en Sudáfrica por terrorismo, revela David Faitelson
La historia criminal de México está atravesada por relatos que estremecen.

Historias reales: 9 asesinos seriales que estremecieron a México
El barril que se extrae del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, se disparó a 105.32 dólares.

El petróleo mexicano supera los 100 dólares por barril
Un costal de fertilizante listo para su uso en la parcela de Elizabeth Wangua, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Limuru, Kenia. (AP Foto/Jackson Njehia)

Guerra en Irán provoca escasez mundial de fertilizantes y amenaza los precios de los alimentos

El caso avivó debates en redes sociales y medios de comunicación sobre la seguridad escolar y de maestros, el control de armas de fuego, la salud mental, así como el crecimiento del discurso ‘incel’ en jóvenes y niños.

Los casos de ataques en escuelas y violencia en el aula que han marcado a México