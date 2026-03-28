Arresto de Tiger Woods y Masters 2026: Donald Trump pone en duda el regreso del golfista tras ser liberado

Tiger Woods volvió a quedar en el centro de la atención mundial, luego de ser arrestado en Florida y liberado horas después bajo fianza, en un episodio que vuelve a sembrar dudas sobre su presente fuera del campo y, de paso, sobre su posible aparición en el Masters de Augusta, primer major de la temporada. De acuerdo con reportes, el golfista de 50 años fue detenido tras un accidente vehicular y enfrentó cargos relacionados con conducir bajo influencia, además de negarse a una prueba legal posterior al incidente. Según la información difundida este sábado, Woods estuvo involucrado en un percance cerca de su casa en Jupiter Island, donde su vehículo terminó volcado.

Las autoridades indicaron que presentaba señales de afectación, aunque la prueba de alcohol resultó negativa, por lo que la investigación apunta a una posible relación con medicamentos u otra sustancia. El exnúmero uno del mundo no reportó lesiones de gravedad, pero el caso detonó una nueva oleada de cuestionamientos por su historial reciente y por el momento en que ocurre, a solo unos días del arranque del Masters, programado del 9 al 12 de abril en Augusta National.

En lo deportivo, la situación se volvió todavía más delicada por lo que declaró Donald Trump. El presidente de Estados Unidos dijo en una entrevista telefónica con Fox News que Woods “no jugará” el Masters 2026, aunque dejó abierta la posibilidad de que sí asista al evento. La declaración tomó fuerza porque el propio Tiger no había confirmado oficialmente su baja y, apenas días antes, todavía hablaba de Augusta como un objetivo al que quería llegar si su recuperación física se lo permitía. Ese contraste entre el deseo del jugador y lo dicho por Trump alimenta la incertidumbre alrededor de una de las grandes historias rumbo al Masters. Woods no disputa un torneo oficial desde julio de 2024 y su proceso de recuperación ha estado marcado por una rotura del tendón de Aquiles, una cirugía lumbar y problemas físicos acumulados en los últimos años. Aunque seguía ligado al entorno competitivo y recientemente tuvo actividad en la TGL, su presencia como jugador en Augusta luce cada vez más comprometida.

Para Augusta, y para el golf mundial, la duda no es menor. Tiger Woods no solo es cinco veces campeón del Masters, sino una de las mayores figuras en la historia del deporte.

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