Aston Villa ficha a Zion Suzuki; en suspenso el futuro del ‘Dibu’ Martínez

Aston Villa confirmó el fichaje del portero japonés Zion Suzuki, procedente del Parma, en una operación que puede alcanzar los 35 millones de euros (unos 40 millones de dólares) y que genera nuevas interrogantes sobre el futuro de Emiliano Martínez. Suzuki, de 23 años, fue el arquero titular de Japón en el Mundial de 2026 y se convirtió en uno de los protagonistas de la selección nipona. Durante el torneo protagonizó una espectacular intervención ante Brasil al desviar al poste un disparo de Vinícius Júnior. El guardameta nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, pero creció en Urawa, Japón. Inició su carrera profesional con el Urawa Red Diamonds y posteriormente emigró a Europa, donde jugó con el Sint-Truiden de Bélgica antes de incorporarse al Parma en 2024. Con el conjunto italiano disputó 59 partidos en dos temporadas, consolidándose como uno de los jóvenes porteros con mayor proyección del futbol europeo. Ahora tendrá el reto de competir por el puesto con Martínez en uno de los clubes que disputarán la próxima Liga de Campeones de la UEFA.

¿QUÉ PASARÁ CON EMILIANO? La llegada de Suzuki se produce mientras continúa la incertidumbre alrededor del campeón del mundo argentino. Juventus había mostrado interés en Martínez, pero las negociaciones no prosperaron debido, entre otros factores, a la valoración económica del Aston Villa y a las dudas relacionadas con una lesión en uno de sus dedos. Martínez, de 34 años, tiene contrato con Aston Villa hasta 2029, por lo que el club conserva el control de una eventual transferencia. La diferencia entre la cantidad que pretende recibir Villa y lo que estaba dispuesto a pagar Juventus fue uno de los principales obstáculos para concretar la operación. El fichaje de Suzuki, por lo tanto, puede interpretarse como una medida de Aston Villa para tener una alternativa de alto nivel en caso de que Martínez finalmente abandone el club, aunque el japonés también llega con la posibilidad de pelear directamente por la titularidad. LAS PRINCIPALES DIFICULTADES PARA LA SALIDA DEL DIBU Precio del traspaso: Aston Villa busca una cantidad importante por su arquero.

Negociaciones con Juventus: el club italiano no estuvo dispuesto a alcanzar la valoración de Villa.

Situación física: las molestias en el dedo de Martínez generaron preocupación entre algunos clubes interesados.

Contrato vigente: el argentino tiene vínculo con Aston Villa hasta 2029. ASTON VILLA TAMBIÉN REFUERZA SU DEFENSA El club inglés anunció además la contratación del lateral izquierdo italiano Matteo Ruggeri, procedente del Atlético de Madrid. El defensor, de 24 años, llegó a Madrid después de haber militado en el Atalanta, donde conquistó la Europa League. Durante su única temporada con el Atlético disputó 47 partidos y aportó siete asistencias.

Ruggeri competirá con Ian Maatsen por el puesto de lateral izquierdo, después de la salida de Lucas Digne rumbo al Paris Saint-Germain. Con ambos fichajes, Aston Villa fortalece su plantilla antes de comenzar su participación en la Premier League. El equipo dirigido por Unai Emery debutará este domingo como visitante frente al Brighton & Hove Albion, mientras se prepara también para regresar a la Champions League.