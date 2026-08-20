¿Jugará a fuerzas? Julián Álvarez muestra rostro de pocos amigos tras no llegar al Barcelona

La novela protagonizada por Julián Álvarez y el Barcelona parece haber entrado en su etapa decisiva, aunque el desenlace no es el que esperaba el delantero argentino. El Atlético de Madrid mantiene una postura firme: no quiere negociar la salida de su principal atacante, pese al interés del conjunto azulgrana. La tensión quedó reflejada en una imagen que rápidamente se volvió viral. El Atlético publicó la fotografía oficial de su plantilla para la temporada 2026-27 y el gesto de Álvarez no pasó desapercibido. El argentino apareció frente a las cámaras con un semblante serio, muy diferente al que había mostrado en anteriores fotografías oficiales. Su expresión fue interpretada por numerosos aficionados como una muestra del malestar que atraviesa después de que el club madrileño bloqueara su posible salida.

La imagen apareció en medio de una situación complicada para el futbolista. Álvarez había manifestado su deseo de fichar por el Barcelona, al considerar al conjunto catalán como un destino atractivo, pero la directiva rojiblanca se ha negado a facilitar su salida. El consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, incluso ha dejado claro que el club no contempla venderlo. LA CARA DE ÁLVAREZ SE VUELVE VIRAL La fotografía oficial provocó una inmediata reacción en redes sociales. En X, los aficionados comenzaron a compartir memes sobre el rostro del delantero, comparándolo incluso con las imágenes de su presentación como jugador del Atlético, cuando aparecía sonriente y entusiasmado.

El contraste llamó especialmente la atención: en su primera etapa como rojiblanco, Álvarez mostraba una expresión de ilusión; ahora, su gesto serio fue interpretado como una señal de frustración. La situación también generó comparaciones con fotografías de sus temporadas anteriores. El delantero llegó al Atlético en 2024 procedente del Manchester City y rápidamente se convirtió en una de las piezas fundamentales del proyecto de Diego Simeone. El club recuerda su llegada como la incorporación de un atacante versátil y con enorme capacidad ofensiva. ATLÉTICO CONFÍA PLENAMENTE EN JULIÁN La postura del conjunto madrileño se ha mantenido firme pese al interés del Barcelona. Álvarez continúa bajo contrato con el Atlético y el club no tiene intención de facilitar su salida, por lo que, salvo un cambio de escenario antes del cierre del mercado, todo apunta a que continuará en Madrid. La situación ya tuvo consecuencias deportivas. Simeone decidió no contar con el delantero para el debut liguero ante Málaga, argumentando que todavía no estaba en las condiciones necesarias después de su regreso tras el Mundial. El Atlético terminó imponiéndose 2-0 al Málaga, pero la ausencia de Álvarez fue uno de los temas centrales del partido. El equipo consiguió la victoria con goles de Lee Kang-in y Álex Baena, mientras continúa la incertidumbre sobre el futuro inmediato del argentino. A pesar del conflicto, Simeone sigue considerando a Julián Álvarez una pieza importante para el equipo. El delantero, por su parte, tendrá ahora el desafío de recomponer su relación con el club y la afición y demostrar dentro de la cancha que puede volver a ser determinante para el proyecto rojiblanco. La ventana de transferencias todavía no ha terminado, por lo que la historia no está completamente cerrada. Sin embargo, el Atlético ha dejado claro que no pretende desprenderse de Álvarez, mientras que la fotografía oficial del argentino ya se convirtió en uno de los símbolos de una relación que atraviesa su momento más tenso desde su llegada a Madrid.