Aumenta la tensión interna en el América: Brian Rodríguez, incómodo con Jardine

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Deportes
/ 5 abril 2026
    Aumenta la tensión interna en el América: Brian Rodríguez, incómodo con Jardine
    El uruguayo Brian Rodríguez ha sido uno de los mejores elementos del América y también uno de los que está a disgusto con el técnico. FOTO: ESPECIAL
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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El desgaste de la relación entre el entrenador y los jugadores cada día parece agudizarse y una muestra es lo que sucede con el mediocampista uruguayo, quien ya no está a gusto

Las cosas no marchan bien en el Nido. Al interior del Club América comienza a hablarse de un desgaste en el vestidor y de una relación fracturada entre André Jardine y una de las figuras del plantel. La situación ya estaría afectando el ambiente del equipo, justo en un momento clave del torneo, donde las Águilas buscan reencontrarse con su mejor versión en la Liga MX.

De acuerdo con información de periodistas de FOX Sports, el jugador que estaría mostrando inconformidad es el uruguayo Brian Rodríguez, quien ya no se sentiría cómodo con las decisiones del técnico brasileño.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/que-pasa-con-memo-ochoa-hila-4-partidos-sin-jugar-entre-el-ael-limassol-y-la-seleccion-mexicana-MH19780378

El punto de quiebre se habría generado desde el momento en que llegó Allan Saint-Maximin el torneo pasado, el francés compitió directamente por la posición de Rodríguez. Según la fuente, al “Rayo” le molestó que sy contraparte recibiera minutos por encima de él en varios partidos, incluso sin que existiera una meritocracia clara.

A pesar de la tensión, Rodríguez tiene futuro asegurado contractualmente en Coapa, ya que su vínculo con América se extiende hasta junio de 2029.

Además, el atacante de 25 años cuenta con una valuación aproximada de 7.4 millones de dólares, de acuerdo con Transfermarkt, lo que lo mantiene como un elemento importante dentro del proyecto azulcrema. En su paso por el club, el uruguayo ha sido parte de logros destacados como el Tricampeonato de Liga MX, el Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.

En cambio, Jardine tiene contrato con las Águilas hasta junio de 2027, y con las desavenencias con algunos jugadores, como el caso de Brian, aunado a los resultados de esta temporada, periodistas aseguran que la permanencia del brasileño estaría decidida.

MAL RESULTADO CONTRA SANTOS LAGUNA

En su más reciente partido, de visita a Santos Laguna, las Águilas llegaron con la urgencia de sumar tres puntos, pero no lograron sostener la ventaja. El conjunto capitalino se adelantó con gol de Alexis Gutiérrez, poco después de que Kevin Picón fuera expulsado, dejando a los Guerreros con un hombre menos.

Sin embargo, Dajomé apareció como figura y empató con un potente disparo al primer poste que venció a Rodolfo Cota. Ni siquiera los nueve minutos de agregado fueron suficientes para que el equipo de Jardine encontrara el tanto del triunfo.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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