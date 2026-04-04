¿Qué pasa con Memo Ochoa? Hila 4 partidos sin jugar entre el AEL Limassol y la Selección Mexicana

La situación de Guillermo Ochoa vuelve a colocarse bajo la lupa en México. El experimentado arquero nacional llegó a cuatro partidos consecutivos sin jugar entre su club, el AEL Limassol, y la Selección Mexicana, un dato que inevitablemente genera debate a poco más de dos meses de la Copa del Mundo de 2026. De acuerdo con reportes recientes, el guardameta no fue convocado por el AEL para el duelo de este sábado ante Omonia Aradippou, por lo que la racha de inactividad se extendió. El último partido oficial de Ochoa fue el 14 de marzo de 2026, cuando arrancó como titular en la derrota del AEL Limassol por 2-1 ante Ethnikos Achnas dentro de la liga chipriota.

Desde entonces, el mexicano no ha vuelto a tener participación y acumula cuatro encuentros sin minutos entre compromisos de club y la pasada Fecha FIFA con el Tricolor. Pese a ese panorama, Javier Aguirre decidió incluirlo en la convocatoria de México para los amistosos frente a Portugal y Bélgica, dos pruebas de alta exigencia en la recta final hacia el Mundial 2026. Sin embargo, Ochoa tampoco tuvo actividad en esos compromisos, ya que Raúl Rangel fue el portero titular del Tri, incluido el empate 1-1 ante Bélgica en Chicago. La ausencia de minutos abre nuevamente la conversación sobre el rol de Memo Ochoa dentro de la Selección Mexicana. Aunque su experiencia internacional y su peso en el vestidor siguen siendo argumentos fuertes a su favor, la realidad es que la competencia en la portería se ha movido en favor de elementos con mayor continuidad, justo en el tramo más sensible del proceso mundialista.

Ochoa no juega con México desde noviembre de 2024, un dato que refuerza la percepción de que su lugar ya no es tan intocable como en otros ciclos. Para el entorno del Tricolor, el caso de Ochoa representa una mezcla de jerarquía y preocupación. México ya disputó sus amistosos de marzo frente a Portugal y Bélgica, programados como parte de la preparación para la Copa del Mundo, y en ambos duelos el veterano arquero permaneció sin acción. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la actividad de los seleccionables mexicanos en sus clubes será un factor determinante para Javier Aguirre. En el caso de Guillermo Ochoa, la experiencia sigue siendo un valor importante, pero la falta de ritmo competitivo empieza a convertirse en un tema que no pasa desapercibido en México

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