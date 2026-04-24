Acuerdo histórico: Istanbul Park asegura el GP de Turquía en la F1 desde 2027 hasta 2031

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Automovilismo
/ 24 abril 2026
    Acuerdo histórico: Istanbul Park asegura el GP de Turquía en la F1 desde 2027 hasta 2031
    Valtteri Bottas ganó el último Gran Premio de Turquía disputado en Istanbul Park, en 2021, mientras Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez completaron el podio en una carrera clave para la batalla por el campeonato de F1. FOTO: F1

La Fórmula 1 confirmó el regreso del Gran Premio de Turquía a partir de la temporada 2027, con Istanbul Park como sede y un acuerdo de cinco años que refuerza la expansión global del campeonato.

La Fórmula 1 tendrá de vuelta a uno de sus circuitos más recordados por pilotos y aficionados. El Gran Premio de Turquía regresará al calendario a partir de la temporada 2027, con Istanbul Park como sede y un acuerdo de cinco años que mantendrá la carrera dentro del campeonato, al menos, hasta 2031.

La confirmación fue realizada este viernes, como parte de un convenio entre Formula 1, autoridades turcas y la FIA.

El retorno de Turquía marca el fin de una ausencia de seis años, ya que la última vez que Istanbul Park recibió una carrera de F1 fue en 2021, cuando el calendario todavía sufría ajustes por la pandemia de COVID-19.

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Aquella edición fue ganada por Valtteri Bottas, mientras que Max Verstappen y Sergio Pérez completaron el podio. Un año antes, en 2020, el circuito fue escenario de uno de los momentos más importantes de la historia reciente de la categoría: Lewis Hamilton aseguró ahí su séptimo campeonato mundial.

Istanbul Park es considerado uno de los trazados más técnicos y atractivos de la Fórmula 1. Su diseño de 14 curvas, especialmente la famosa Curva 8, lo convirtió en una pista muy valorada por los pilotos por su exigencia, velocidad y ritmo.

El circuito ya había formado parte del calendario entre 2005 y 2011, antes de regresar de manera temporal en 2020 y 2021.

Con este movimiento, la F1 fortalece su presencia en una zona estratégica entre Europa y Asia. Stefano Domenicali, CEO de Formula 1, destacó el valor de Estambul como una ciudad con peso cultural, histórico y deportivo, mientras que la FIA subrayó que el regreso de Turquía responde al crecimiento global del campeonato y al interés por recuperar mercados con fuerte afición por el automovilismo.

El regreso del Gran Premio de Turquía también encaja en la estrategia de mantener un calendario de 24 carreras, sin ampliar el límite actual.

Para lograrlo, la F1 contempla rotaciones entre algunas sedes europeas, mientras incorpora nuevas plazas y conserva contratos de largo plazo en mercados clave. Pese al regreso de Turquía y Portugal, el campeonato no superará las 24 fechas.

Para los aficionados de México y Latinoamérica, el regreso de Istanbul Park representa la vuelta de una pista con historia reciente para Checo Pérez, quien terminó tercero en el Gran Premio de Turquía 2021 con Red Bull.

Además, el circuito es recordado por carreras impredecibles, condiciones cambiantes y duelos estratégicos que suelen poner a prueba la gestión de neumáticos y la lectura de carrera.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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