¿Qué pasó con Checo Pérez en el GP de China 2026? El mexicano reconoce culpa tras chocar con Valtteri Bottas

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/ 15 marzo 2026
    ¿Qué pasó con Checo Pérez en el GP de China 2026? El mexicano reconoce culpa tras chocar con Valtteri Bottas
    Checo Pérez asumió la responsabilidad del choque con Valtteri Bottas durante el Gran Premio de China 2026, una carrera complicada para el mexicano de Cadillac, que terminó en la posición 15 en Shanghái. FOTO: AP

El piloto tapatío vivió una accidentada carrera en Shanghái, donde protagonizó un contacto con su coequipero en la arrancada, terminando lejos de la zona de puntos con Cadillac

Sergio Pérez salió a dar la cara después del Gran Premio de China 2026. El piloto mexicano de Cadillac reconoció públicamente que fue responsable del contacto con su compañero Valtteri Bottas en la primera vuelta de la carrera disputada en el circuito de Shanghái, una maniobra que condicionó por completo su actuación en la segunda fecha de la temporada.

De acuerdo con las declaraciones retomadas por ESPN y Motorsport, Checo no esquivó la autocrítica y fue directo al explicar la acción.

El tapatío aseguró que vio el espacio, intentó meterse, pero al revisar la maniobra entendió que Bottas ya no tenía margen para evitar el choque. Incluso resumió el incidente con una frase contundente: “tuve toda la culpa”.

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La acción ocurrió en el arranque, cuando los dos Cadillac peleaban posición en medio del tráfico. Formula 1 detalló que Pérez venía por la parte interna, mientras Bottas quedó apretado por otros autos, lo que terminó provocando el toque y el trompo del mexicano.

Aunque ambos monoplazas sobrevivieron al incidente, el golpe estratégico fue grande para la escudería, que perdió ritmo y posiciones desde el inicio.

Checo explicó que el error prácticamente le costó su carrera, porque perdió tiempo con el trompo y después también sufrió problemas mecánicos durante la competencia.

Según Motorsport, el mexicano reportó pérdida de motor y batería en distintos momentos, situación que le hizo ceder todavía más segundos en una prueba en la que Cadillac aspiraba, al menos, a meterse en una pelea más cercana con la zona media.

En lo estrictamente deportivo, el balance para Pérez en el GP de China 2026 fue discreto. El mexicano terminó en el puesto 15, último entre los pilotos que lograron ver la bandera a cuadros, mientras Bottas concluyó treceavo.

La Formula 1 también destacó que, pese al mal inicio, Cadillac pudo completar la carrera con sus dos autos, algo valioso para una escudería que apenas disputa su segundo Gran Premio en la categoría.

La carrera en Shanghái fue ganada por Andrea Kimi Antonelli con Mercedes, en una jornada histórica para el italiano.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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