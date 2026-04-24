Jornada 17 Clausura 2026: Horarios, canales y qué necesita cada equipo para entrar a Liguilla

Más tarde, a las 7 de la noche, Toluca recibirá a León en el Nemesio Diez, mientras que Chivas enfrentará a Tijuana a las 7:07 de la noche en el Estadio Akron, según la guía de transmisión.

De acuerdo con la programación de la Jornada 17, la actividad del sábado comenzará a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, con dos partidos en simultáneo: Pachuca vs Pumas, en el Estadio Hidalgo, y Tigres vs Mazatlán, en el Estadio Universitario.

La fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX entra en su capítulo decisivo con una jornada sabatina de alto voltaje. Este sábado, seis partidos se disputarán en una agenda maratónica que puede modificar desde el liderato general hasta los últimos boletos disponibles para la Liguilla, en un cierre de torneo marcado por duelos directos, combinaciones y presión máxima.

La noche cerrará con América vs Atlas, en el Estadio Banorte, y Juárez vs Atlético de San Luis, ambos a las 9 de la noche.

Chivas, Pumas y Pachuca pelean por la cima del Clausura 2026

La tabla llega apretada en la parte alta. Chivas es líder con 35 puntos, seguido por Pumas con 33 y Pachuca con 31, por lo que el Guadalajara depende de sí mismo para asegurar el primer lugar general.

El Rebaño cerrará en casa ante Tijuana, un rival que también llega obligado, pues aparece en la pelea directa por la clasificación con 22 unidades.

En el Estadio Hidalgo, Pachuca y Pumas protagonizarán uno de los partidos más pesados del sábado. Los Tuzos llegan terceros y necesitan ganar para aspirar a mejorar su posición, mientras que los universitarios todavía pueden meter presión por el liderato.

América, Atlas, Tigres, Tijuana y León, con boleto en juego

La zona media-alta de la tabla es la que más tensión concentra. La Jornada 17 llega con tres lugares disponibles en Liguilla y cinco equipos con posibilidades de sumarse a la Fiesta Grande: América, Atlas, Tigres, Tijuana y León.

América, sexto con 25 puntos, recibirá a Atlas, séptimo con 23, en el Estadio Banorte. El partido tiene lectura directa de clasificación: las Águilas pueden asegurar o mejorar su acomodo, mientras que los rojinegros llegan con margen reducido y la obligación de no caer para evitar depender de otros resultados.

Tigres, octavo con 22 unidades, enfrentará a Mazatlán, que aparece en el lugar 16 con 15 puntos y llega a su último partido en la Liga MX, según el contexto reportado previo a la jornada.

Para los felinos, el margen es mínimo: ganar puede sostenerlos en zona de clasificación; perder abre la puerta a que otros clubes los rebasen.

En Toluca, los Diablos Rojos llegan quintos con 27 puntos y reciben a León, que es décimo con 22. Toluca busca cerrar fuerte y asegurar una mejor posición en la Liguilla, mientras que La Fiera necesita sumar para mantenerse con vida en la pelea por entrar entre los ocho mejores.

Juárez y San Luis cierran la noche con presión en la frontera

El otro partido nocturno será Juárez vs Atlético de San Luis, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Los Bravos llegan con 16 puntos, mientras que San Luis aparece con 18, ambos fuera de la zona principal de clasificación, pero con la obligación de cerrar dignamente y esperar combinaciones.

Horarios y transmisiones de la Jornada 17 del sábado

Pachuca vs Pumas

5 de la tarde | Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX One

Tigres vs Mazatlán

5 de la tarde | Estadio Universitario

Transmisión: FOX One, Azteca 7 y Tubi

Toluca vs León

7 de la noche | Estadio Nemesio Diez

Transmisión: FOX One y Azteca 7

Chivas vs Tijuana

7:07 de la noche | Estadio AKRON

Transmisión: Amazon Prime Video

América vs Atlas

9 de la noche | Estadio Banorte

Transmisión: TUDN y ViX Premium.

Juárez vs Atlético de San Luis

9 de la noche | Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Azteca 7