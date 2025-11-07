Alpine renueva a Franco Colapinto para la Temporada 2026 de la F1

Alpine F1 Team anunció oficialmente la renovación de Franco Colapinto para la Temporada 2026, asegurando la continuidad del piloto argentino dentro de la parrilla de la Fórmula 1. La decisión llega en un momento clave para la escudería, que busca estabilidad interna y una base sólida de trabajo de cara al cambio reglamentario que se implementará el próximo año. Pese a los desafíos enfrentados durante su campaña actual, el equipo destacó la evolución técnica y la madurez en pista de Colapinto como motivos principales para mantenerlo en el proyecto. TE PUEDE INTERESAR: ¡Orgullo Tricolor! Raúl Jiménez gana el Gol del Año de la Concacaf

UNA APUESTA POR EL DESARROLLO Y LA CONTINUIDAD Colapinto, quien ascendió al rol de piloto titular en 2025, ha mostrado progresos constantes tanto en clasificación como en ritmo de carrera. Aunque Alpine no ha logrado resultados destacados en el campeonato, la escudería sostiene que el argentino ha contribuido activamente a la comprensión del monoplaza y a la dirección del desarrollo técnico. La renovación busca evitar cambios bruscos en la alineación, permitir que ambos pilotos continúen trabajando con los mismos ingenieros y consolidar un proceso que, según el equipo, requiere paciencia y visión a mediano plazo.

2026: EL AÑO DEL CAMBIO EN LA FÓRMULA 1 La próxima temporada marcará la llegada de nuevas unidades de potencia y una filosofía aerodinámica distinta. Alpine considera que tener continuidad en sus pilotos facilitará la transición y permitirá enfocarse plenamente en el diseño del nuevo coche. Franco Colapinto afirmó sentirse “orgulloso y agradecido” por la confianza mostrada, y aseguró que su objetivo es seguir dando pasos firmes para consolidarse como uno de los jóvenes talentos de la categoría. CRECIMIENTO EN MERCADO LATINO Y ARGENTINA La presencia de Colapinto ha generado un impacto mediático notable en Argentina y en la región latinoamericana, donde el piloto se ha convertido en una figura de referencia.