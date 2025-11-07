Alpine renueva a Franco Colapinto para la Temporada 2026 de la F1

Automovilismo
/ 7 noviembre 2025
    Alpine renueva a Franco Colapinto para la Temporada 2026 de la F1
    La dupla Pierre Gasly – Franco Colapinto se mantiene para afrontar el cambio técnico de la próxima campaña. FOTO: ESPECIAL

El piloto argentino continuará en la escudería francesa y formará nuevamente dupla con Pierre Gasly, en medio del proceso de reconstrucción

Alpine F1 Team anunció oficialmente la renovación de Franco Colapinto para la Temporada 2026, asegurando la continuidad del piloto argentino dentro de la parrilla de la Fórmula 1.

La decisión llega en un momento clave para la escudería, que busca estabilidad interna y una base sólida de trabajo de cara al cambio reglamentario que se implementará el próximo año.

Pese a los desafíos enfrentados durante su campaña actual, el equipo destacó la evolución técnica y la madurez en pista de Colapinto como motivos principales para mantenerlo en el proyecto.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Orgullo Tricolor! Raúl Jiménez gana el Gol del Año de la Concacaf

UNA APUESTA POR EL DESARROLLO Y LA CONTINUIDAD

Colapinto, quien ascendió al rol de piloto titular en 2025, ha mostrado progresos constantes tanto en clasificación como en ritmo de carrera.

Aunque Alpine no ha logrado resultados destacados en el campeonato, la escudería sostiene que el argentino ha contribuido activamente a la comprensión del monoplaza y a la dirección del desarrollo técnico.

La renovación busca evitar cambios bruscos en la alineación, permitir que ambos pilotos continúen trabajando con los mismos ingenieros y consolidar un proceso que, según el equipo, requiere paciencia y visión a mediano plazo.

2026: EL AÑO DEL CAMBIO EN LA FÓRMULA 1

La próxima temporada marcará la llegada de nuevas unidades de potencia y una filosofía aerodinámica distinta. Alpine considera que tener continuidad en sus pilotos facilitará la transición y permitirá enfocarse plenamente en el diseño del nuevo coche.

Franco Colapinto afirmó sentirse “orgulloso y agradecido” por la confianza mostrada, y aseguró que su objetivo es seguir dando pasos firmes para consolidarse como uno de los jóvenes talentos de la categoría.

CRECIMIENTO EN MERCADO LATINO Y ARGENTINA

La presencia de Colapinto ha generado un impacto mediático notable en Argentina y en la región latinoamericana, donde el piloto se ha convertido en una figura de referencia.

Alpine ha identificado este crecimiento en alcance de marca y potencial comercial, convirtiendo su continuidad no solo en una apuesta deportiva, sino también estratégica.

Temas


Automovilismo

Localizaciones


Sao Paulo

Organizaciones


Fórmula 1

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

La disculpa se realizó frente a medios de comunicación y previo al cierre del procedimiento penal.

Trabajador del PJF pide disculpa por amenazar a reportero con ‘tablearlo’ en Saltillo; concluye proceso penal
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

Militares localizaron un laboratorio de metanfetaminas en El Melado, Culiacán, durante la “Operación Frontera Norte”

Ejército Mexicano asegura laboratorio de drogas sintéticas valuado en más de 400 mdp en Culiacán
Uriel “R”, señalado por intento de agresión contra Claudia Sheinbaum, fue detenido y llevado al Reclusorio Norte. La mandataria confirmó que presentó una denuncia y pidió no normalizar la violencia hacia las mujeres.

Presunto agresor de Claudia Sheinbaum ya está en el Reclusorio Norte; hay denuncia en su contra
Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... estos apellidos cobran HOY el pago de 6 mil 200 pesos según el calendario