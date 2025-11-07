¡Orgullo Tricolor! Raúl Jiménez gana el Gol del Año de la Concacaf

Raúl Jiménez volvió a colocarse en los reflectores del futbol internacional. El delantero mexicano fue nombrado ganador del Gol del Año 2025 por la Concacaf, gracias al tanto que marcó de tiro libre durante la semifinal de la Nations League ante Canadá, una anotación que no sólo fue determinante en el marcador, sino que destacó por su precisión y potencia.

El reconocimiento se definió mediante votación de aficionados en toda la región, lo que refuerza el impacto y cariño que mantiene el atacante entre la afición mexicana.

EL GOL QUE DEFINIÓ EL PREMIO

El gol premiado ocurrió en la semifinal de la Concacaf Nations League 2024-25. Al minuto 75, Jiménez pidió el balón para ejecutar un tiro libre directo desde las afueras del área.

Con técnica limpia, curva y lectura perfecta de la barrera, el balón terminó en el ángulo, dejando sin oportunidad al guardameta canadiense y sellando el triunfo que le dio a México el pase a la Final.