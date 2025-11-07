¡Orgullo Tricolor! Raúl Jiménez gana el Gol del Año de la Concacaf

    ¡Orgullo Tricolor! Raúl Jiménez gana el Gol del Año de la Concacaf
    Raúl Jiménez fue reconocido por la Concacaf como autor del Gol del Año gracias a su tiro libre ante Canadá. FOTO: ESPECIAL

El delantero mexicano fue reconocido por su espectacular tiro libre con la Selección Mexicana en la Nations League, superando a otros nominados de la región

Raúl Jiménez volvió a colocarse en los reflectores del futbol internacional. El delantero mexicano fue nombrado ganador del Gol del Año 2025 por la Concacaf, gracias al tanto que marcó de tiro libre durante la semifinal de la Nations League ante Canadá, una anotación que no sólo fue determinante en el marcador, sino que destacó por su precisión y potencia.

El reconocimiento se definió mediante votación de aficionados en toda la región, lo que refuerza el impacto y cariño que mantiene el atacante entre la afición mexicana.

EL GOL QUE DEFINIÓ EL PREMIO

El gol premiado ocurrió en la semifinal de la Concacaf Nations League 2024-25. Al minuto 75, Jiménez pidió el balón para ejecutar un tiro libre directo desde las afueras del área.

Con técnica limpia, curva y lectura perfecta de la barrera, el balón terminó en el ángulo, dejando sin oportunidad al guardameta canadiense y sellando el triunfo que le dio a México el pase a la Final.

La anotación fue clave para consolidar el título que el Tri conquistaría días después.

UNA VOTACIÓN QUE RESPALDA A SU AFICIÓN

La Concacaf abrió la votación al público para elegir el Gol del Año entre doce nominaciones provenientes de selecciones y clubes de la región.

El tanto de Jiménez fue el más votado, superando jugadas de gran dificultad y protagonizadas por futbolistas de Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica, entre otros.

La elección reafirma la conexión del mexicano con el público, especialmente después de etapas complicadas en su carrera.

SIGNIFICADO PARA RAÚL JIMÉNEZ

El premio llega en un momento importante para el delantero, que ha trabajado para mantenerse competitivo tanto en clubes como en selección.

Más allá del reconocimiento, este galardón simboliza un renacimiento futbolístico y la capacidad de seguir aportando en momentos determinantes con el combinado nacional.

Su liderazgo y técnica cobran mayor valor rumbo a los próximos compromisos internacionales.

