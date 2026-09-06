Antonelli conquista Monza con remontada histórica; Checo Pérez termina 18

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Italia 2026 con una remontada del puesto 19 al primero, este domingo 6 de septiembre en Monza. El piloto de Mercedes encabezó el 1-2 de su equipo por delante de George Russell, mientras Sergio “Checo” Pérez terminó 18 con Cadillac. Con 20 años, el italiano acabó con seis décadas sin una victoria local en esta carrera: el último había sido Ludovico Scarfiotti, en 1966.

Fue su séptimo triunfo de la temporada y amplió a 66 puntos su ventaja sobre Russell en el Mundial de Pilotos.

Antonelli largó relegado por una sanción relacionada con el cambio de componentes de su unidad de potencia. Sin embargo, ya marchaba duodécimo cuando el accidente de Charles Leclerc en la segunda vuelta provocó una bandera roja. El monegasco salió por su propio pie. Tras el reinicio, Kimi continuó su avance y alcanzó el liderato en la vuelta 18. La pelea con Russell tuvo intercambios de posición y momentos de tensión, pero la estrategia terminó por inclinar la balanza. Durante un periodo de auto de seguridad virtual, Antonelli entró a montar neumáticos medios frescos. Russell permaneció en pista con duros usados y perdió rendimiento. El italiano lo rebasó a cuatro vueltas del final y ganó por 3.857 segundos, tras completar 53 giros.

Max Verstappen completó el podio con Red Bull, seguido de Lando Norris y Oscar Piastri. Lewis Hamilton rescató el sexto lugar para Ferrari, mientras Pierre Gasly, autor de la pole position con Alpine, finalizó séptimo. ¿Cómo le fue a Checo Pérez en Monza? Checo Pérez arrancó 17 y cruzó la meta en el puesto 18, a una vuelta del ganador, delante de su compañero Valtteri Bottas. El mexicano recibió cinco segundos de sanción por incumplir las instrucciones de la dirección de carrera al reincorporarse en la primera curva. El tapatío explicó que Cadillac perdió demasiado tiempo en las rectas, aunque su ritmo en curvas fue más cercano al de sus rivales.

También señaló que el equipo espera nuevas piezas y una actualización del motor Ferrari para mejorar su competitividad. La Fórmula 1 continuará del 11 al 13 de septiembre con el Gran Premio de España en Madrid. Antonelli defenderá su liderato y Pérez buscará acercar a Cadillac a los puntos.