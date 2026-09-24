¿Jubilarte a los 53 años en el ISSSTE? Descubre si aplicas a la Pensión Anticipada y cuándo te toca

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    ¿Jubilarte a los 53 años en el ISSSTE? Descubre si aplicas a la Pensión Anticipada y cuándo te toca
    El ISSSTE cuenta con la Pensión Anticipada, los trabajadores al servicio del Estado tienen la posibilidad de jubilarse a los 53 y 55 años. IA | GEMINI
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

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Trabajadores tienen la posibilidad de jubilarse a los 53 años, pero esta no aplica para todos los empleados al servicio del Estado

Aunque para acceder a una pensión y jubilarse los trabajadores tienen que esperar hasta los 60 años o al cumplir 25 años de servicio en la empresa donde trabaja; sin embargo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también cuenta con la Pensión Anticipada.

Con esta modalidad, los trabajadores tienen la posibilidad de jubilarse a los 53 años, pero esta no aplica para todos los empleados al servicio del Estado que se encuentran bajo el régimen del Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE.

https://vanguardia.com.mx/informacion/atencion-pensionados-imss-e-issste-confirman-fechas-y-pago-del-aguinaldo-2026-NM23583428

JUBILACIÓN A LOS 53 AÑOS, ¿ES POSIBLE?

Esta nueva medida es debido a un decreto oficial presentado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el que se establece que se reduce de manera gradual la edad de retiro para los servidores públicos afiliados al ISSSTE, lo cual permitirá alcanzar la jubilación anticipadamente.

Actualmente, se encuentra en vigor, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y mostrando la reestructuración en la edad de jubilación, siendo dirigida exclusivamente a las personas afiliadas al instituto.

La disposición muestra que para el 2034, se fijará normativamente de manera definitiva para que las trabajadoras mexicanas puedan jubilarse al cumplir los 53 años, mientras que los trabajadores pueden hacerlo hasta los 55 años.

La disminución de los años requeridos para el retiro se llevará a cabo de manera paulatina:

- 2025, 2026 y 2027: mujeres 56 años y hombres 58 años;

- 2028, 2029 y 2030: mujeres 55 años y hombres 57 años;

- 2031, 2032 y 2033: mujeres 54 años y hombres 56 años;

- 2034 en adelante: mujeres 53 años y hombres 55 años.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pensiones-imss-y-bienestar-absorberan-el-9-del-pib-para-2030-advierte-el-ciep-FC23650731

¿QUIÉN SE PUEDE JUBILAR A PARTIR DE LOS 53 AÑOS?

De acuerdo con la modalidad de Pensión Anticipada, las mujeres trabajadoras al servicio del Estado podrán jubilarse desde los 53 años a partir de 2034, siempre y cuando cumpla con condiciones establecidas por la Ley del instituto de Servicios Sociales.

Para obtener el retiro anticipado, las empleadas deberán contar con una serie de requisitos, como:

- Tener un mínimo 28 años de cotización para mujeres y 30 años para hombres;

- Estar bajo el esquema del Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE de 2007;

- No haber optado por la acreditación de bonos de pensión.

Mientras que para los hombres, la edad mínima de retiro es a los 55 años a partir de 2034, siempre que hayan cotizado al menos 30 años y cumplan las demás condiciones del régimen.

¿QUIÉNES NO PODRÁN JUBILARSE A LOS 53 AÑOS?

Así como existen los requisitos, también hay restricciones para recibir la Pensión Anticipada, como:

- Personas que no pertenecen al régimen del Décimo Transitorio;

-Trabajadores que cotizan bajo el régimen ordinario de Cuentas Individuales;

-Mujeres que no hayan acumulado al menos 28 años de cotización;

-Hombres que no hayan acumulado al menos 30 años de cotización.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-bienestar-estos-son-los-ultimos-beneficiarios-que-recibiran-su-pago-de-septiembre-BG23706135

¿QUÉ DICE EL DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE?

Este régimen dentro de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado señala el régimen de pensiones aplicable a determinados trabajadores que permanecieron en el esquema anterior modificado de la Ley ISSSTE.

PENSIONISSSTE explica que este régimen corresponde, entre otros casos, a trabajadores que estaban activos al 31 de marzo de 2007 y eligieron permanecer en el régimen anterior modificado, así como a quienes no manifestaron su elección y se encontraban activos cuando entró en vigor la Ley del ISSSTE de 2007.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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