¡Morelia se llena de estrellas! Del Toro, Cuarón y Bayona llegan al FICM 2026

¡Morelia se llena de estrellas! Del Toro, Cuarón y Bayona llegan al FICM 2026

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Israel García
por Israel García

La edición 24 del festival reunirá 96 películas en competencia y tendrá como invitados a grandes figuras del cine internacional, además de una gala especial por los 20 años de ‘El Laberinto del Fauno’

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Una vez más, el epicentro del cine en México será el Festival Internacional de Cine de Morelia, evento que reveló su programación oficial para su edición 24, que se celebrará del 16 al 25 de octubre. El regalo para la audiencia es que Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, James Gray y Juan Antonio Bayona son algunas de las figuras importantes de la edición.

Fue la directora del FICM, Daniela Michel, quien dio a conocer la cartelera que llama y convoca a los cinéfilos a compartir el séptimo arte en suelo mexicano.

Michel reveló que ‘Campeón Gabacho’, de Jonás Cuarón, será la cinta inaugural y que contará durante la ceremonia de apertura con la presencia del director y del ganador del Óscar, Alfonso Cuarón, quien se desempeñó como productor ejecutivo del proyecto de su hijo.

“Es una película ideal para inaugurar, justamente por su discurso, es muy fuerte y con mucha vitalidad, alegría y esperanza, a veces en contraparte en el tema del duelo”, señaló sobre el largometraje que retrata la historia de un migrante mexicano (Juan Carlos Treviño García) que persigue su sueño de boxeo en Estados Unidos.

EL REGRESO DE DEL TORO

Guillermo del Toro visitará por tercera ocasión el FICM para conmemorar los 20 años de ‘El laberinto del fauno’, con una gala que proyectará una versión restaurada del largometraje que lo catapultó a la fama internacional y que le valió tres premios Óscar.

“Todavía sigue siendo, hasta la fecha, la ovación más grande que ha tenido una película en el Festival de Cannes. Él es una de las grandes glorias del cine mexicano y del cine mundial”, comentó Michel al recordar aquel momento de 2006 en el que la cinta recibió aplausos durante 22 minutos.

El certamen contará con las presentaciones de ‘La Bola Negra’, filme seleccionado para representar a España en la carrera por la nominación al Oscar a Mejor Película Internacional, y ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardem.

Así como ‘Fjord’, ganadora de la Palma de Oro en la pasada edición de Cannes; ‘Ink’, del aclamado cineasta Danny Boyle; ‘Paper Tiger’, de James Gray; ‘Wild Horse Nine’, de Martin McDonagh; y, en animación, resalta la nueva cinta de los estudios Laika, ‘Wildwood’, así como ‘Ray Gunn’, de Brad Bird.

También se contará con la presencia de Félix de Givry, realizador francés que presentará ‘Goodbye Cruel World’; el actor mexicano Diego Boneta, que regresa al FICM con ‘Killing Castro’; y la brasileña-estadounidense Beth de Araújo, con ‘Josephine’.

Michel reconoció la relevancia del cine español en el FICM, al tiempo que informó que Bayona (‘La sociedad de la nieve’) será el presidente del jurado de la competición, conformado por la cineasta vasca Jaione Camborda, Juan Carlos Rulfo, Amy Redford, Pedro Aguilera, Federico Luis y Nicolás Echeverría.

“Soy muy admiradora del cine español, para mí es un gran honor que esté Bayona como presidente (del jurado) del festival. Incluso, en algún año (2007), inauguramos con ‘El orfanato’. Es un cineasta que sabe hacer películas de todo género, con una gran inteligencia y sensibilidad”, relató.

En el festival competirán 96 películas en diferentes categorías. La competencia está integrada por ocho trabajos en la Sección Michoacana, 64 títulos en la Sección de Cortometraje Mexicano, 12 títulos en la Sección de Documental Mexicano y 12 títulos en la Sección de Largometraje Mexicano.

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Entre las películas que destacan en la sección de Largometraje Mexicano se encuentran ‘Ceniza en la boca’, de Diego Luna; ‘El jardín que soñamos’, de Joaquín del Paso; y ‘Chicas tristes’, de Fernanda Tovar. (Con información de EFE)

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Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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