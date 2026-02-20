Checo Pérez, al fondo del último día de prácticas en Bahréin; Leclerc marca mejor registro

Checo Pérez cerró su participación en los entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 2026 con un resultado complicado el viernes en Bahréin, ubicándose en el último lugar de la clasificación general de tiempos en la tercera y definitiva jornada de pruebas.

Mientras tanto, Charles Leclerc, de Ferrari, se llevó el título simbólico de piloto más rápido de la semana al liderar la tabla de tiempos con amplia ventaja.

Durante la sesión matutina de pruebas, Pérez se dedicó principalmente a simulaciones de carrera y tandas largas abordando la última oportunidad de rodaje antes de que la temporada comience oficialmente con el Gran Premio de Australia en marzo.

