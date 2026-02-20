Checo Pérez, al fondo del último día de prácticas en Bahréin; Leclerc marca mejor registro
El piloto mexicano de Cadillac cerró la pretemporada de Fórmula 1 en el fondo de la tabla tras enfocarse en tandas largas, mientras Ferrari confirmó su ritmo con el mejor crono
Checo Pérez cerró su participación en los entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 2026 con un resultado complicado el viernes en Bahréin, ubicándose en el último lugar de la clasificación general de tiempos en la tercera y definitiva jornada de pruebas.
Mientras tanto, Charles Leclerc, de Ferrari, se llevó el título simbólico de piloto más rápido de la semana al liderar la tabla de tiempos con amplia ventaja.
Durante la sesión matutina de pruebas, Pérez se dedicó principalmente a simulaciones de carrera y tandas largas abordando la última oportunidad de rodaje antes de que la temporada comience oficialmente con el Gran Premio de Australia en marzo.
Con un crono de 1:40.842, el piloto de Cadillac terminó 16° y último en la tabla de tiempos de la mañana, registrando un total de 61 vueltas al trazado de Sakhir.
Su registro lo dejó a más de 8 segundos del mejor tiempo del día, evidenciando que Cadillac aún tiene trabajo por delante para cerrar la brecha con los coches líderes.
Por el contrario, Charles Leclerc dominó ampliamente las pruebas con una vuelta de 1:31.992, colocándose como el piloto más rápido de todo el test.
El monegasco de Ferrari no solo encabezó la clasificación sino que también demostró la competitividad del nuevo SF-26 en varias vueltas, acumulando más de 130 giros combinados durante la semana.
Leclerc finalizó la jornada muy por delante de corredores como Lando Norris y Max Verstappen, consolidando a Ferrari como uno de los equipos más sólidos previo al inicio del campeonato.
La pretemporada cerró con Ferrari destacándose en la parte alta de la hoja de tiempos, mientras que equipos como Cadillac afrontan retos de desarrollo en su debut en la parrilla.