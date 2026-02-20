Isaac del Toro se mantiene en el podio del UAE Tour 2026 tras cinco etapas

El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa consolidándose como uno de los protagonistas del UAE Tour 2026, al mantener el segundo lugar de la clasificación general después de disputadas cinco etapas de la carrera que se celebra en los Emiratos Árabes Unidos.

La quinta etapa, un tramo mayormente plano de 168 km entre Dubai Al Mamzar Park y la Universidad Hamdan bin Mohammed Smart, fue dominada por el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), quien se impuso con claridad en el sprint masivo al final del día.

A pesar de no figurar entre los primeros puestos en este tramo, finalizó en el sitio 36, Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) retuvo el segundo lugar en la clasificación general, quedando a 21 segundos del líder, el italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), quien conserva el maillot rojo de líder tras cinco jornadas de competencia.

La jornada no presentó cambios significativos entre los aspirantes a la general, ya que las características planas del recorrido beneficiaron a los sprinters y permitieron al pelotón principal llegar prácticamente unido al cierre.

Según la clasificación oficial tras la quinta etapa, la parte alta de la general queda así: Antonio Tiberi (Bahrain Victorious); Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) a 21″, y Harold Tejada (XDS Astana Team) a 1’00″.