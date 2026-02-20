Isaac del Toro se mantiene en el podio del UAE Tour 2026 tras cinco etapas

/ 20 febrero 2026
    Isaac del Toro se mantiene en el podio del UAE Tour 2026 tras cinco etapas
    Isaac del Toro conserva el segundo lugar del UAE Tour 2026 después de la quinta etapa y sigue en la pelea por el título en los Emiratos Árabes Unidos. FOTO: X

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates-XRG es segundo en la clasificación general, a 21 segundos del líder Antonio Tiberi, luego de una quinta jornada dominada por los sprinters

El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa consolidándose como uno de los protagonistas del UAE Tour 2026, al mantener el segundo lugar de la clasificación general después de disputadas cinco etapas de la carrera que se celebra en los Emiratos Árabes Unidos.

La quinta etapa, un tramo mayormente plano de 168 km entre Dubai Al Mamzar Park y la Universidad Hamdan bin Mohammed Smart, fue dominada por el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), quien se impuso con claridad en el sprint masivo al final del día.

A pesar de no figurar entre los primeros puestos en este tramo, finalizó en el sitio 36, Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) retuvo el segundo lugar en la clasificación general, quedando a 21 segundos del líder, el italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), quien conserva el maillot rojo de líder tras cinco jornadas de competencia.

La jornada no presentó cambios significativos entre los aspirantes a la general, ya que las características planas del recorrido beneficiaron a los sprinters y permitieron al pelotón principal llegar prácticamente unido al cierre.

Según la clasificación oficial tras la quinta etapa, la parte alta de la general queda así: Antonio Tiberi (Bahrain Victorious); Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) a 21″, y Harold Tejada (XDS Astana Team) a 1’00″.

Con apenas dos etapas restantes, entre ellas una jornada de montaña que podría definir el podio final, Del Toro mantiene vivas sus opciones para pelear por el título.

Su consistencia y capacidad para gestionar los esfuerzos en diferentes perfiles de etapa lo mantienen como uno de los favoritos para el desenlace de la prueba WorldTour.

La sexta etapa ascenderá hacia los puertos más exigentes de la carrera y será clave para definir la lucha por la general antes de la etapa final en Abu Dhabi.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

