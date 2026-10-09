Checo Pérez choca en Singapur y saldrá 20 en la Sprint Race; Verstappen conquista la pole

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    Checo Pérez choca en Singapur y saldrá 20 en la Sprint Race; Verstappen conquista la pole
    Sergio Pérez dañó el alerón delantero de su Cadillac tras impactarse contra el muro de Marina Bay y quedó relegado al lugar 20 de la clasificación Sprint. FOTO: AP

El mexicano sufrió un accidente con su Cadillac que provocó una bandera roja, mientras Red Bull se impuso en una clasificación llena de tensión

Checo Pérez tuvo un viernes difícil en el Gran Premio de Singapur 2026. El mexicano chocó su Cadillac contra un muro de Marina Bay durante la clasificación Sprint y quedó en el puesto 20 para la carrera del sábado 10 de octubre. En contraste, Max Verstappen consiguió la pole position con Red Bull.

El incidente ocurrió cuando Pérez exigía su monoplaza en la curva 4. El auto tocó el asfalto de manera brusca, perdió estabilidad y se fue contra el muro, golpe que dañó el alerón delantero.

Aunque logró continuar, parte del alerón quedó debajo del coche y dejó restos sobre la pista, lo que obligó a desplegar bandera roja.

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Cadillac reparó los daños y Checo pudo regresar, pero la interrupción condicionó su sesión y ya no consiguió una vuelta suficiente para avanzar a la SQ2.

Marcó 1:36.760 y quedó vigésimo, delante de su compañero Valtteri Bottas, quien terminó 21, y Carlos Sainz, último de 22 pilotos.

El tapatío también reconoció que intentó ir al límite en un circuito donde cada giro cuenta. Explicó que el monoplaza tocó fondo en plena curva y perdió el control.

Ahora su prioridad será reunir información y encontrar una configuración más competitiva de cara a la clasificación y al Gran Premio del domingo.

Mientras tanto, Verstappen impuso condiciones en la SQ3 con una vuelta de 1:31.156, suficiente para superar por 120 milésimas a George Russell, de Mercedes.

Charles Leclerc, de Ferrari, arrancará tercero; detrás aparecerán Oscar Piastri y Lando Norris, ambos de McLaren.

La pole del neerlandés estuvo bajo revisión después de que rebasó a Lewis Hamilton en una zona con banderas amarillas originadas por el choque de Pérez.

Los comisarios analizaron la maniobra y determinaron que no ameritaba sanción, por lo que conservará el primer cajón de salida.

La carrera Sprint será el sábado a las 3 de la madrugada, sobre 21 vueltas. Checo buscará avanzar desde el fondo en un trazado donde adelantar exige paciencia y precisión.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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