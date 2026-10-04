Max Verstappen rompe sequía de 301 días y gana el GP de Bahréin en Malasia; Checo Pérez toca fondo

Max Verstappen volvió a lo más alto de la Fórmula 1. El neerlandés conquistó este domingo el Gran Premio de Bahréin disputado de manera excepcional en el Circuito Internacional de Sepang, y puso fin a una espera de 301 días desde su triunfo en Abu Dhabi, el 7 de diciembre de 2025. La victoria fue además la primera de Red Bull en la temporada 2026 y la número 72 del cuatro veces campeón. La prueba estuvo lejos de ser convencional. La lluvia retrasó el arranque y las vueltas de formación quedaron marcadas por un fallo de software que provocó pérdidas de potencia en varios monoplazas.

La situación obligó a detener el procedimiento con bandera roja mientras la FIA y los equipos aplicaban una actualización urgente al sistema de las nuevas unidades de potencia. Verstappen, quien había partido desde la pole, perdió terreno en el inicio, pero Red Bull acertó con las condiciones y los cambios de neumáticos. Tras el primer Safety Car, el neerlandés montó blandos, superó a George Russell y después a Kimi Antonelli para recuperar el liderato.

Una nueva neutralización en la parte final no cambió el desenlace: cruzó la meta tras 55 vueltas con 2.307 segundos de ventaja sobre Antonelli. Lewis Hamilton completó el podio para Ferrari, a 4.919 segundos. Charles Leclerc fue cuarto, seguido por Isack Hadjar, Oscar Piastri y Liam Lawson. Fernando Alonso terminó octavo, Lando Norris noveno y Arvid Lindblad cerró la zona de puntos. Checo vive pesadilla en Sepang Para Checo Pérez, en cambio, Sepang fue una pesadilla. El mexicano de Cadillac realizó siete paradas en pits dentro de una carrera de estrategia cambiante y terminó 19, último entre los pilotos que completaron las 55 vueltas. Valtteri Bottas, su compañero, abandonó tras perder el control del auto, mientras Russell quedó fuera por un problema en su unidad de potencia. El tapatío fue uno de los más críticos por el fallo electrónico que condicionó el comienzo. “Lo que ha pasado hoy es totalmente inaceptable para el deporte”, señaló Pérez después de explicar que, al pisar el acelerador, el coche no respondía como debía. El problema apareció en la primera carrera con lluvia de la generación 2026 y dejó a la FIA bajo presión.

Lando Norris también cargó contra la dependencia electrónica: “Es simplemente horrible. No deberíamos tener nada de eso, la parte electrónica”. Verstappen, quien igualmente sufrió la pérdida de potencia, apuntó después a la complejidad de los motores y al peso que ha ganado el software en su funcionamiento. La FIA explicó que las velocidades extremadamente bajas detrás del Safety Car, combinadas con el modo de lluvia del controlador de la unidad de potencia, activaron una limitación no prevista.

El organismo tuvo que distribuir un parche a los 11 equipos antes de autorizar la salida y anunció una revisión completa. Para Verstappen, el caos terminó en celebración. Su primer triunfo del año también significó la primera victoria de Red Bull con su nueva unidad de potencia y confirmó el progreso de un proyecto que había sufrido al inicio de 2026. En una tarde de lluvia, fallos y polémica tecnológica, el neerlandés encontró por fin el camino de regreso al primer lugar y renovó la confianza rumbo a Singapur.