Automovilismo
/ 11 febrero 2026
    Checo Pérez termina 14° en el primer test de Cadillac en Baréin rumbo a la F1 2026
    Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas compartieron el trabajo en el primer test de Cadillac en Baréin, alternando sesiones para acumular datos clave del nuevo monoplaza rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1. FOTO: EFE

El piloto mexicano completó 58 vueltas con el nuevo monoplaza de Cadillac, en una jornada enfocada en fiabilidad y recopilación de datos bajo el reglamento 2026

Checo Pérez finalizó 14 entre 18 pilotos en el primer día de pruebas oficiales de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin con el nuevo equipo Cadillac F1, marcando 1:38.828 como mejor tiempo tras 107 vueltas en total del equipo.

El enfoque de este primer ensayo bajo los nuevos reglamentos técnicos de 2026 fue más en fiabilidad y recopilación de datos que en tiempos puros de clasificación, algo clave para una escudería que debuta oficialmente en la Fórmula 1.

Cadillac dividió el trabajo con Valtteri Bottas y Checo Pérez al volante, repartiendo cada jornada entre pruebas matutinas y vespertinas para maximizar el tiempo en pista.

TE PUEDE INTERESAR: Cadillac revela su livery para la F1 2026 y marca el inicio de la era de Checo Pérez

En este contexto, la posición de Checo, aunque fuera del top 10, refleja el proceso de aprendizaje y desarrollo del monoplaza CA01, ya que el objetivo primario de la escudería es entender la respuesta del auto bajo las nuevas normas antes de buscar velocidad pura.

Lando Norris fue el más rápido del día con 1:34.669 al mando del McLaren, seguido por Max Verstappen, con 1:34.798, y Charles Leclerc, quien marcó 1:35.190, en una jornada donde equipos como Mercedes y Ferrari también comenzaron a ajustar sus paquetes ante el inicio de la temporada 2026.

Por detrás de Checo, otros pilotos como Nico Hülkenberg (Audi) registraron mejores tiempos dentro del grupo medio, mostrando la variada competitividad que se empieza a perfilar entre las escuderías con los nuevos autos.

Este primer test en Bahréin marca un paso importante para Checo Pérez y Cadillac, ya que la temporada que viene será clave para consolidar el trabajo técnico y determinar qué tan competitivo puede ser el equipo en su año de debut.

La primera sesión dejó a 18 pilotos con tiempos registrados en pista.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

