Checo Pérez termina 14° en el primer test de Cadillac en Baréin rumbo a la F1 2026

Checo Pérez finalizó 14 entre 18 pilotos en el primer día de pruebas oficiales de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin con el nuevo equipo Cadillac F1, marcando 1:38.828 como mejor tiempo tras 107 vueltas en total del equipo.

El enfoque de este primer ensayo bajo los nuevos reglamentos técnicos de 2026 fue más en fiabilidad y recopilación de datos que en tiempos puros de clasificación, algo clave para una escudería que debuta oficialmente en la Fórmula 1.

Cadillac dividió el trabajo con Valtteri Bottas y Checo Pérez al volante, repartiendo cada jornada entre pruebas matutinas y vespertinas para maximizar el tiempo en pista.

