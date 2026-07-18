Checo Pérez queda eliminado en Q1; Antonelli conquista la pole en Bélgica

Después de una jornada complicada desde las prácticas libres, Pérez reconoció que aún existen aspectos por resolver en el comportamiento de su monoplaza para poder competir en una pista que históricamente ha sido una de las más exigentes del calendario.

El regreso de Sergio Pérez a Spa-Francorchamps no estuvo acompañado por los resultados que esperaba. El piloto mexicano de Cadillac cerró la clasificación del Gran Premio de Bélgica en la vigésima posición, mientras que el joven italiano Andrea Kimi Antonelli confirmó su dominio durante todo el fin de semana al quedarse con la pole position para la décima fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El mexicano explicó que el equipo trabajó con diferentes configuraciones de combustible y neumáticos, aunque las sesiones estuvieron marcadas por interrupciones provocadas por banderas rojas.

“Es genial estar de nuevo en Spa, pero la vuelta se nota muy distinta con esta nueva generación de coches”, comentó el tapatío tras la actividad del viernes.

“Tuvimos una jornada sólida hoy, rodando con distintos compuestos y niveles de combustible. Aún tenemos trabajo por hacer para conseguir el equilibrio y la distribución de energía adecuados en la vuelta”, señaló.

Sin embargo, las mejoras esperadas no llegaron durante la clasificación. Pérez registró un tiempo de 1:47.971 en la Q1, quedando a más de dos segundos del mejor registro de la sesión y sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Su compañero Valtteri Bottas tampoco logró superar el primer filtro, por lo que ambos Cadillac ocuparán la última fila de la parrilla.

La eliminación temprana reflejó las dificultades que la escudería ha enfrentado en Spa, un circuito de más de siete kilómetros donde la velocidad punta y la eficiencia aerodinámica suelen marcar diferencias importantes.

Mientras Pérez intentaba encontrar respuestas, Antonelli se encargó de establecer el ritmo del fin de semana.

El piloto de Mercedes ya había mostrado velocidad en los entrenamientos y confirmó esa tendencia durante la clasificación. En la Q2 fue el más rápido con una vuelta de 1:45.142 y en la sesión definitiva elevó aún más el nivel.

Con un tiempo de 1:44.361, el italiano consiguió la sexta pole position de su carrera en la Fórmula 1 y dejó a más de tres décimas al neerlandés Max Verstappen, quien partirá desde la segunda posición.

Antonelli fue el único piloto capaz de mantenerse constantemente al frente durante todas las sesiones importantes del fin de semana, consolidando una actuación que lo coloca como uno de los principales candidatos para la victoria del domingo.

George Russell colocó el otro Mercedes en los primeros puestos, aunque arrancará detrás de Verstappen. Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron el grupo de perseguidores más cercanos.

Lando Norris registró originalmente el tercer mejor tiempo de la Q3, pero una penalización de diez posiciones por cambios en la unidad de potencia modificará su lugar en la parrilla, lo que abrirá oportunidades para otros pilotos en la salida.