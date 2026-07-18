¿Cuándo debutará Orbelín Pineda con Rayados? El mexicano ya pasó exámenes médicos

La incorporación del seleccionado nacional representa uno de los movimientos más relevantes del mercado de fichajes rumbo al torneo Apertura 2026. Monterrey apuesta por sumar experiencia y profundidad a su mediocampo con un futbolista que ha desarrollado gran parte de su carrera entre la Liga MX, el futbol europeo y la Selección Mexicana.

Orbelín Pineda se convertirá en nuevo jugador de Rayados de Monterrey y su llegada a la institución regiomontana ya se encuentra en la fase final. El mediocampista mexicano aprobó las evaluaciones médicas y físicas requeridas antes de integrarse al plantel, por lo que se espera que viaje a Nuevo León durante los próximos días para ponerse a disposición del cuerpo técnico encabezado por Matías Almeyda.

Tras concluir los trámites previos a su incorporación, el jugador reportará en la Sultana del Norte para iniciar entrenamientos con el resto del plantel. Una vez completado su proceso de adaptación y los aspectos administrativos correspondientes, quedará disponible para realizar su debut con la camiseta albiazul.

Pineda, de 30 años, llegará a un entorno familiar. En Monterrey volverá a encontrarse con Almeyda, entrenador con quien compartió una de las etapas más exitosas de su trayectoria. Ambos coincidieron en Guadalajara, donde conquistaron el campeonato de Liga MX, la Liga de Campeones de la Concacaf, la Copa MX y la Supercopa MX. Más tarde volvieron a trabajar juntos en el AEK Atenas de Grecia.

El recorrido profesional de Orbelín comenzó en Querétaro, donde debutó en la Primera División en 2014. Su desempeño llamó la atención de Chivas, equipo al que llegó en 2016 y donde se consolidó como uno de los mediocampistas más constantes del futbol mexicano.

En 2018 pasó a Cruz Azul, club con el que obtuvo el título de Liga MX, además de una Leagues Cup y una Supercopa MX. Después emprendió su aventura en Europa con el Celta de Vigo, antes de recalar en el AEK Atenas.

Fue precisamente en Grecia donde vivió una de las etapas más productivas de su carrera. Con el conjunto ateniense conquistó dos campeonatos de liga y una Copa de Grecia, además de recibir el reconocimiento como Jugador de la Temporada 2025-2026.

Su rendimiento también le ha permitido mantenerse como una presencia constante en las convocatorias de la Selección Mexicana. Hasta la fecha acumula 94 partidos internacionales y ha participado en las Copas del Mundo de Qatar 2022 y México-Estados Unidos-Canadá 2026. Asimismo, formó parte de los equipos nacionales que conquistaron la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf.

A través de un comunicado oficial, Rayados confirmó que el fichaje se realizó mediante una transferencia definitiva. La directiva considera que la llegada de Pineda fortalece el proyecto deportivo que encabeza Almeyda, sumándose a incorporaciones recientes como la del uruguayo Diego Rossi.

Con el arribo del mediocampista mexicano, Monterrey continúa ajustando su plantel con la intención de competir por los primeros puestos del futbol mexicano y afrontar los desafíos de la temporada con una plantilla de mayor experiencia y variantes en la zona de creación.