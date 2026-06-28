George Russell conquista el GP de Austria; Checo Pérez no termina la carrera

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    George Russell conquista el GP de Austria; Checo Pérez no termina la carrera
    George Russell convirtió la pole position en victoria y volvió a subir a lo más alto del podio con Mercedes. FOTO: AP

Max Verstappen presionó a Russell durante gran parte de la carrera, pero terminó en la segunda posición del GP de Austria

George Russell convirtió el Gran Premio de Austria en un impulso para sus aspiraciones en el campeonato de Fórmula 1, mientras que el mexicano Sergio Pérez volvió a vivir una carrera complicada que terminó antes de tiempo por problemas mecánicos en el circuito de Red Bull Ring.

Después de arrancar desde el fondo de la parrilla tras una difícil clasificación, Pérez intentó avanzar posiciones durante las primeras vueltas, pero su carrera se vio comprometida cuando comenzó a reportar humo en su monoplaza Cadillac. Poco después, el equipo confirmó el abandono del tapatío, poniendo fin a un fin de semana que nunca encontró rumbo.

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La escudería estadounidense sufrió un doble retiro, ya que previamente el auto de Valtteri Bottas presentó un pequeño incendio que obligó a los mecánicos a intervenir de inmediato. Con ambos monoplazas fuera de competencia, Cadillac cerró una jornada para el olvido en Austria.

Mientras Pérez abandonaba, George Russell aprovechó la pole position obtenida el sábado para construir una victoria sin errores. El piloto de Mercedes administró la ventaja durante toda la prueba y resistió la presión de Max Verstappen y de su compañero Kimi Antonelli para quedarse con su primer triunfo en un Gran Premio desde la fecha inaugural en Australia.

El británico también tuvo que superar un inconveniente poco habitual. Durante toda la carrera compitió sin un sistema de hidratación funcional, situación especialmente complicada debido a las elevadas temperaturas que afectaron al circuito austríaco.

Russell había conservado la pole después de que los comisarios revisaran su mejor vuelta en la clasificación, marcada por una bandera amarilla tras un incidente de Verstappen. Finalmente, se determinó que había reducido la velocidad de manera reglamentaria, por lo que mantuvo el primer puesto de salida.

En carrera, el piloto de Mercedes controló el desgaste de neumáticos y evitó involucrarse en las disputas que se desarrollaban detrás de él. Verstappen intentó acercarse durante varios pasajes de la competencia, pero nunca encontró la oportunidad para lanzar un ataque definitivo. Antonelli completó el podio tras mantenerse cerca de ambos líderes hasta la bandera a cuadros.

Ferrari tampoco logró confirmar el rendimiento mostrado en la fecha anterior. Charles Leclerc y Lewis Hamilton comenzaron entre los primeros lugares, aunque poco a poco fueron perdiendo ritmo debido al desgaste de los neumáticos y a la falta de velocidad frente a Mercedes.

Uno de los duelos más llamativos fue el protagonizado por Hamilton y Verstappen durante las primeras vueltas. Ambos intercambiaron posiciones en varias ocasiones y el neerlandés reclamó por radio que el británico lo obligó a abrir demasiado la trayectoria en una maniobra.

La competencia estuvo marcada por una intensa ola de calor en Europa, lo que llevó a la Fórmula 1 a activar por primera vez en la temporada el protocolo de “peligro por calor”. Los pilotos utilizaron sistemas especiales de enfriamiento antes de la salida y varios equipos reportaron problemas con el sobrecalentamiento de los frenos.

Para Sergio Pérez, el abandono representa un nuevo revés en una temporada irregular, mientras Russell salió de Austria con una victoria que lo mantiene en la pelea por el campeonato y Mercedes confirmó el progreso mostrado en las últimas carreras.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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