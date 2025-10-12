Los Fabulosos Cadillacs aprueban el apodo de Checo Pérez y Valtteri Bottas rumbo a la Fórmula 1

La unión entre la música y la Fórmula 1 tomó un giro inesperado cuando los fanáticos comenzaron a llamar a Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas “Los Fabulosos Cadillacs”, en alusión a la legendaria banda argentina y a la nueva escudería Cadillac Racing, que debutará en la máxima categoría en 2026.

El apodo, que rápidamente se viralizó en redes sociales, llegó hasta los oídos del Sr. Flavio Cianciarulo, bajista y fundador del icónico grupo argentino. Lejos de molestarse, el músico celebró la ocurrencia con entusiasmo y humor.

“Es simpático. Lo hemos recibido gratamente. Mira lo fabuloso que queda, buenísimo”, declaró Sr. Flavio al ser consultado sobre el tema.

TE PUEDE INTERESAR: La revancha del “Hail Mary”: ¿Podrán Los Osos dar la sorpresa en Washington?

“Nuestro nombre de banda no deja de ser un automóvil, así que está bien y me alegro por ‘Los Fabulosos Cadillacs’ competidores de autos”, añadió el artista.