Los Fabulosos Cadillacs aprueban el apodo de Checo Pérez y Valtteri Bottas rumbo a la Fórmula 1
El legendario grupo argentino dio su bendición para que los pilotos de Cadillac Racing sean conocidos como “Los Fabulosos Cadillacs”
La unión entre la música y la Fórmula 1 tomó un giro inesperado cuando los fanáticos comenzaron a llamar a Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas “Los Fabulosos Cadillacs”, en alusión a la legendaria banda argentina y a la nueva escudería Cadillac Racing, que debutará en la máxima categoría en 2026.
El apodo, que rápidamente se viralizó en redes sociales, llegó hasta los oídos del Sr. Flavio Cianciarulo, bajista y fundador del icónico grupo argentino. Lejos de molestarse, el músico celebró la ocurrencia con entusiasmo y humor.
“Es simpático. Lo hemos recibido gratamente. Mira lo fabuloso que queda, buenísimo”, declaró Sr. Flavio al ser consultado sobre el tema.
“Nuestro nombre de banda no deja de ser un automóvil, así que está bien y me alegro por ‘Los Fabulosos Cadillacs’ competidores de autos”, añadió el artista.
LA BANDA ARGENTINA SE TOMA CON HUMOR EL APODO
La coincidencia resultó tan natural que la propia agrupación terminó dándole su aprobación simbólica. El nombre de Los Fabulosos Cadillacs nació precisamente de la admiración de sus integrantes por los autos clásicos Cadillac, por lo que el vínculo con la nueva escudería norteamericana y sus pilotos resultó inevitable.
Medios internacionales como Infobae y RÉCORD destacaron la reacción positiva del músico, quien consideró que el apodo refuerza el lado divertido y cultural del automovilismo.
Incluso fanáticos en redes sociales comenzaron a compartir memes, portadas ficticias de discos y ediciones de cascos inspiradas en los colores de la banda.
CHECO Y BOTTAS, “LOS FABULOSOS CADILLACS” DE LA F1
La dupla formada por el mexicano y el finlandés se ha convertido en una de las más comentadas de cara al regreso de Cadillac a la Fórmula 1, y el apodo “Los Fabulosos Cadillacs” parece haber llegado para quedarse.
Con la aprobación de los verdaderos Fabulosos, el sobrenombre podría convertirse en parte del folclore del paddock cuando inicie la temporada 2026.
Entre humor, ritmo y velocidad, Checo Pérez y Valtteri Bottas ya tienen el respaldo de una de las bandas más emblemáticas del rock latino, sellando un curioso cruce entre los escenarios y los circuitos.