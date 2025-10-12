Los Fabulosos Cadillacs aprueban el apodo de Checo Pérez y Valtteri Bottas rumbo a la Fórmula 1

Automovilismo
/ 12 octubre 2025
    Los Fabulosos Cadillacs aprueban el apodo de Checo Pérez y Valtteri Bottas rumbo a la Fórmula 1
    “Mira lo fabuloso que queda”, dijo el bajista argentino al enterarse del guiño entre la banda y la Fórmula 1. FOTO: INSTAGRAM

El legendario grupo argentino dio su bendición para que los pilotos de Cadillac Racing sean conocidos como “Los Fabulosos Cadillacs”

La unión entre la música y la Fórmula 1 tomó un giro inesperado cuando los fanáticos comenzaron a llamar a Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas “Los Fabulosos Cadillacs”, en alusión a la legendaria banda argentina y a la nueva escudería Cadillac Racing, que debutará en la máxima categoría en 2026.

El apodo, que rápidamente se viralizó en redes sociales, llegó hasta los oídos del Sr. Flavio Cianciarulo, bajista y fundador del icónico grupo argentino. Lejos de molestarse, el músico celebró la ocurrencia con entusiasmo y humor.

“Es simpático. Lo hemos recibido gratamente. Mira lo fabuloso que queda, buenísimo”, declaró Sr. Flavio al ser consultado sobre el tema.

TE PUEDE INTERESAR: La revancha del “Hail Mary”: ¿Podrán Los Osos dar la sorpresa en Washington?

“Nuestro nombre de banda no deja de ser un automóvil, así que está bien y me alegro por ‘Los Fabulosos Cadillacs’ competidores de autos”, añadió el artista.

LA BANDA ARGENTINA SE TOMA CON HUMOR EL APODO

La coincidencia resultó tan natural que la propia agrupación terminó dándole su aprobación simbólica. El nombre de Los Fabulosos Cadillacs nació precisamente de la admiración de sus integrantes por los autos clásicos Cadillac, por lo que el vínculo con la nueva escudería norteamericana y sus pilotos resultó inevitable.

Medios internacionales como Infobae y RÉCORD destacaron la reacción positiva del músico, quien consideró que el apodo refuerza el lado divertido y cultural del automovilismo.

Incluso fanáticos en redes sociales comenzaron a compartir memes, portadas ficticias de discos y ediciones de cascos inspiradas en los colores de la banda.

CHECO Y BOTTAS, “LOS FABULOSOS CADILLACS” DE LA F1

La dupla formada por el mexicano y el finlandés se ha convertido en una de las más comentadas de cara al regreso de Cadillac a la Fórmula 1, y el apodo “Los Fabulosos Cadillacs” parece haber llegado para quedarse.

Con la aprobación de los verdaderos Fabulosos, el sobrenombre podría convertirse en parte del folclore del paddock cuando inicie la temporada 2026.

Entre humor, ritmo y velocidad, Checo Pérez y Valtteri Bottas ya tienen el respaldo de una de las bandas más emblemáticas del rock latino, sellando un curioso cruce entre los escenarios y los circuitos.

Temas


Automovilismo

Personajes


Sergio Pérez

Organizaciones


Fabulosos Cadillacs

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este viernes se vence el plazo para que México entregue mil 143 millones de metros cúbicos de agua.

‘Ahoga’ falta de financiamiento la modernización del Tratado de Aguas Binacionales, afirma experto

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario