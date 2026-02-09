Demanda millonaria complica el estreno de Cadillac en la Fórmula 1

Cadillac eligió uno de los escaparates más vistos del planeta para presentar la imagen con la que debutará en la Fórmula 1. La escudería estadounidense dio a conocer el livery de su monoplaza para la temporada 2026 mediante un comercial transmitido en la parte final del Super Bowl LX, evento que este año coronó a Seattle y que volvió a concentrar la atención de millones de espectadores dentro y fuera de Estados Unidos.

El anuncio mostró por primera vez el diseño del auto que será conducido por Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, marcando así el inicio formal del proyecto de Cadillac como el undécimo equipo de la parrilla de la F1. La estrategia buscó vincular la llegada del equipo a la máxima categoría del automovilismo con un evento emblemático de la cultura deportiva estadounidense, generando conversación inmediata en redes sociales y medios especializados.

Sin embargo, la presentación no estuvo exenta de polémica. Días antes de que el comercial saliera al aire, el director y productor Michael Bay presentó una demanda en una corte federal de Los Ángeles por un monto cercano a 1.5 millones de dólares, al acusar a Cadillac de utilizar ideas y conceptos desarrollados por su equipo sin haber recibido pago alguno. La información fue dada a conocer por The Athletic.