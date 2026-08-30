Santiago Giménez ya está en Porto: firmará préstamo y va por su revancha

Santiago Giménez aterrizó en Porto para completar su incorporación a los Dragones y abrir un nuevo capítulo en Europa. El delantero mexicano recibió autorización del AC Milan para viajar a Portugal, donde realizará exámenes médicos y, si no surge algún contratiempo, firmará su contrato. El atacante de 25 años llegará cedido hasta el final de la temporada 2026-2027. La operación no contempla pago por el préstamo, pero el Porto tendrá una opción de compra de 18 millones de euros, más dos millones en variables.

La cláusula podría convertirse en obligatoria si cumple determinados objetivos, entre ellos una cifra de minutos disputados. SANTIAGO GIMÉNEZ BUSCA REVANCHA EN PORTUGAL La presentación de Santiago Giménez está prevista para este lunes 31 de agosto, una vez superadas las pruebas físicas y formalizada la documentación. El club aceleró las negociaciones para inscribirlo en la Champions League; el plazo para entregar la Lista A vence el miércoles 2 de septiembre. Antes de abandonar Milán, el “Bebote” se mostró entusiasmado. “Feliz porque es una nueva oportunidad”, expresó el seleccionado mexicano, quien intentará recuperar continuidad y confianza después de una campaña marcada por lesiones y poca participación. Su etapa reciente con el conjunto rossonero quedó lejos de las expectativas. En la temporada 2025-2026 disputó 16 partidos de Serie A sin anotar y registró una asistencia; su único gol del curso llegó en la Copa Italia. Ese rendimiento redujo su espacio en el Milan y abrió la puerta a una salida.

PORTO, UN CLUB CON HUELLA MEXICANA Portugal representa un escenario conocido para los tricolores. Héctor Herrera, Jesús “Tecatito” Corona, Miguel Layún, Diego Reyes y Jorge Sánchez vistieron la camiseta azul y blanca, por lo que Giménez buscará ampliar la historia mexicana del club. El exdelantero de Cruz Azul y Feyenoord llega para reforzar el centro del ataque. Su capacidad para jugar dentro del área, atacar espacios y presionar la salida rival fue clave en Países Bajos, donde marcó 65 goles en 105 partidos oficiales. Con la cesión, Giménez tendrá opción de recuperar minutos y goles. Al firmar, el Porto hará oficial al mexicano como su nuevo delantero.