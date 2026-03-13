Marcel Ruiz se pierde el Mundial 2026: Toluca confirma ruptura de ligamento

El mediocampista mexicano Marcel Ruiz sufrió una grave lesión de rodilla que lo dejará fuera del Mundial de la FIFA 2026, luego de confirmarse la ruptura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha durante un partido con los Diablos Rojos del Toluca.

La noticia fue confirmada por el propio club mexiquense a través de un reporte médico difundido este 13 de marzo de 2026, en el que detalló que el futbolista se lesionó durante el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al San Diego FC, disputado en territorio estadounidense.

“El Deportivo Toluca FC informa que nuestro jugador Marcel Ruiz presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha durante el juego de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en San Diego”, señaló el comunicado.

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Será operado y su recuperación será larga

El club también informó que el mediocampista deberá ser sometido a una cirugía en los próximos días, proceso que marcará el inicio de una rehabilitación prolongada.

“Nuestro mediocampista será sometido a una cirugía en los próximos días y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución”, agregó el Toluca en su reporte.

Este tipo de lesión suele requerir entre seis y nueve meses de recuperación, periodo que prácticamente descarta cualquier posibilidad de que Ruiz llegue en condiciones para disputar la Copa del Mundo de 2026, torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.