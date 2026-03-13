Marcel Ruiz se pierde el Mundial 2026: Toluca confirma ruptura de ligamento
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El mediocampista de los Diablos Rojos sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco en la rodilla derecha durante un partido de la Copa de Campeones de la Concacaf
El mediocampista mexicano Marcel Ruiz sufrió una grave lesión de rodilla que lo dejará fuera del Mundial de la FIFA 2026, luego de confirmarse la ruptura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha durante un partido con los Diablos Rojos del Toluca.
La noticia fue confirmada por el propio club mexiquense a través de un reporte médico difundido este 13 de marzo de 2026, en el que detalló que el futbolista se lesionó durante el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al San Diego FC, disputado en territorio estadounidense.
“El Deportivo Toluca FC informa que nuestro jugador Marcel Ruiz presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha durante el juego de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en San Diego”, señaló el comunicado.
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Será operado y su recuperación será larga
El club también informó que el mediocampista deberá ser sometido a una cirugía en los próximos días, proceso que marcará el inicio de una rehabilitación prolongada.
“Nuestro mediocampista será sometido a una cirugía en los próximos días y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución”, agregó el Toluca en su reporte.
Este tipo de lesión suele requerir entre seis y nueve meses de recuperación, periodo que prácticamente descarta cualquier posibilidad de que Ruiz llegue en condiciones para disputar la Copa del Mundo de 2026, torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.
Un golpe para Toluca y para la Selección Mexicana
La baja del futbolista de los Diablos Rojos del Toluca representa un duro golpe tanto para su club como para la Selección mexicana, ya que el mediocampista se había consolidado como uno de los elementos con mayor proyección en el mediocampo nacional.
A sus 24 años, Ruiz venía mostrando regularidad en la Liga MX y se había convertido en un jugador importante dentro del esquema del Toluca, además de comenzar a sumar convocatorias con el Tricolor rumbo al proceso mundialista.
Su lesión ocurre en un momento especialmente delicado, ya que faltan pocos meses para el inicio del Mundial 2026, torneo en el que México será uno de los países anfitriones y en el que se esperaba que el mediocampista pudiera competir por un lugar en la convocatoria final.
Mensaje de apoyo del club
Tras confirmar el diagnóstico, la institución mexiquense también expresó su respaldo al jugador, deseándole una pronta recuperación en este complicado momento.
“Todos quienes formamos parte de esta institución lamentamos lo sucedido y nos solidarizamos con él deseándole pronta recuperación. ¡Mucha fuerza, Marcel! Estamos contigo”, concluyó el comunicado del Toluca.
Con esta lesión, Marcel Ruiz se suma a la lista de futbolistas mexicanos que han sufrido problemas físicos en la recta final rumbo al Mundial 2026, en un golpe sensible para el panorama del mediocampo del Tri de cara a la próxima Copa del Mundo.