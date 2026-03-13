F1 2026: ¿por qué Checo Pérez sale último hoy en la Sprint del Gran Premio de China?
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El piloto mexicano no pudo registrar tiempo en la clasificación disputada en Shanghái debido a una falla en su monoplaza de Cadillac Formula 1 Team
SHANGHÁI. – Duro revés para el automovilismo mexicano en el Circuito Internacional de Shanghái. El piloto tapatío Sergio “Checo” Pérez largará desde la última posición en la carrera Sprint del Gran Premio de China 2026, luego de que una serie de fallas mecánicas en su monoplaza le impidieran marcar un tiempo competitivo durante la sesión clasificatoria de este viernes. Este resultado obliga al corredor de Cadillac a buscar una remontada épica en territorio asiático para rescatar puntos en el campeonato mundial de la Fórmula 1.
El piloto mexicano, que compite esta temporada con la nueva escudería, se quedó sin participar en la sesión clasificatoria debido a un problema técnico en su monoplaza detectado desde el final de las prácticas libres.
El equipo no logró reparar la falla a tiempo, por lo que el tapatío no pudo salir a pista durante la Sprint Qualifying.
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Ante esta situación, los comisarios lo ubicaron automáticamente en la última posición de la parrilla, el lugar 22, desde donde intentará remontar posiciones en la carrera corta programada en Shanghái.
La falla estuvo relacionada con la bomba del sistema de combustible, un problema que el propio Pérez reconoció que el equipo ha sufrido desde la pretemporada. El mexicano calificó la situación como frustrante, aunque aseguró que la escudería trabaja contrarreloj para encontrar una solución definitiva.
En contraste, la clasificación sprint fue dominada por Mercedes, con George Russell asegurando la pole position y compartiendo la primera fila con su compañero Andrea Kimi Antonelli, mientras que Lando Norris y Lewis Hamilton ocuparán la segunda fila.
¿Dónde y a qué hora ver a Checo Pérez en la Sprint Race de China?
La carrera Sprint del Gran Premio de China, que se correrá a las 9 de la noche y será transmitida por F1TV y SKY Sports en México, será la primera del formato en la temporada 2026 y se disputará a 19 vueltas en el trazado de Shanghái, con puntos para los ocho primeros clasificados.
Para Pérez, la competencia representará la oportunidad de recuperar terreno y sumar kilómetros en pista tras un inicio complicado de fin de semana.