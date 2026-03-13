F1 2026: ¿por qué Checo Pérez sale último hoy en la Sprint del Gran Premio de China?

SHANGHÁI. – Duro revés para el automovilismo mexicano en el Circuito Internacional de Shanghái. El piloto tapatío Sergio “Checo” Pérez largará desde la última posición en la carrera Sprint del Gran Premio de China 2026, luego de que una serie de fallas mecánicas en su monoplaza le impidieran marcar un tiempo competitivo durante la sesión clasificatoria de este viernes. Este resultado obliga al corredor de Cadillac a buscar una remontada épica en territorio asiático para rescatar puntos en el campeonato mundial de la Fórmula 1.

El piloto mexicano, que compite esta temporada con la nueva escudería, se quedó sin participar en la sesión clasificatoria debido a un problema técnico en su monoplaza detectado desde el final de las prácticas libres.

El equipo no logró reparar la falla a tiempo, por lo que el tapatío no pudo salir a pista durante la Sprint Qualifying.

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