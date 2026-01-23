Ferrari presenta el SF-26 y Lewis Hamilton vive un debut con contratiempos en Fiorano

Scuderia Ferrari reveló de manera oficial su nuevo monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1, el SF-26, un coche concebido desde cero para adaptarse al nuevo reglamento técnico que marca una nueva era en la categoría. La presentación se llevó a cabo en Maranello y tuvo como escenario el circuito privado de Fiorano, donde el equipo italiano mostró por primera vez el proyecto con el que busca regresar a la pelea directa por los campeonatos, apostando por una evolución profunda tanto en el apartado aerodinámico como en la unidad de potencia híbrida. El SF-26 destaca por integrar aerodinámica activa en los alerones delantero y trasero, así como por la eliminación definitiva del DRS, sustituido por un sistema manual de sobrepaso acorde al reglamento 2026. TE PUEDE INTERESAR: Oaxaqueña Miriam Morales conquista el 33K del Hong Kong 100 y firma victoria histórica para México

Además, el monoplaza adopta una nueva arquitectura híbrida con un reparto equitativo de potencia entre el motor de combustión y el sistema eléctrico, además del uso obligatorio de combustible sostenible al cien por ciento. En el diseño exterior, Scuderia Ferrari apostó por un rojo más brillante y limpio, acompañado de detalles en blanco que refuerzan la identidad histórica de la escudería. Tras la presentación, el coche salió a pista por primera vez en Fiorano con Lewis Hamilton al volante, marcando uno de los momentos más esperados del día. Sin embargo, el estreno del siete veces campeón del mundo no estuvo exento de contratiempos, ya que el SF-26 se detuvo en plena pista durante el shakedown, lo que generó dudas inmediatas sobre un posible fallo mecánico. Horas más tarde, el propio equipo aclaró que la detención fue una decisión estratégica para cumplir con la distancia máxima permitida en este tipo de pruebas, preservando kilómetros valiosos del programa inicial y evitando exceder el límite reglamentario. Las condiciones climáticas, con pista húmeda, también influyeron en el desarrollo de la sesión, reduciendo el margen para una evaluación más profunda del comportamiento del coche.