Oaxaqueña Miriam Morales conquista el 33K del Hong Kong 100 y firma victoria histórica para México
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La mexicana se impuso en una de las pruebas de trail running más exigentes del mundo y llevó el nombre del país a lo más alto del ultramaratón internacional
La atleta mexicana Miriam Morales, originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, firmó una actuación histórica al conquistar el 33K del Hong Kong 100, una de las competencias de trail running más exigentes y reconocidas a nivel internacional.
La prueba, disputada en condiciones complejas por la humedad, el terreno técnico y los constantes desniveles, marcó el inicio del evento y tuvo como protagonista a la corredora oaxaqueña, quien dominó de principio a fin el recorrido en territorio asiático.
Morales cruzó la meta en primer lugar con un tiempo cercano a las 2 horas con 48 minutos, imponiéndose con autoridad sobre un grupo competitivo integrado principalmente por atletas locales y corredoras de alto nivel internacional.
TE PUEDE INTERESAR: Finales de Conferencia NFL: el domingo donde la historia no espera permiso
Su ritmo constante y la forma en la que gestionó los tramos más demandantes de la ruta le permitieron marcar diferencia en los kilómetros finales, asegurando el triunfo absoluto en la rama femenil del 33K, conocido dentro del evento como The Third.
Más allá del resultado deportivo, el triunfo de Miriam Morales tuvo un fuerte componente simbólico.
Tras finalizar la competencia, la atleta celebró portando la bandera de México, destacando con orgullo sus raíces oaxaqueñas y su identidad mixteca.
Para Morales, la victoria representó no solo un logro personal, sino también una oportunidad de visibilizar a las comunidades originarias del país en escenarios deportivos de talla mundial, reafirmando que el talento mexicano puede competir y ganar en cualquier parte del mundo.
Con apenas 20 años, la corredora oaxaqueña continúa consolidándose como una de las figuras emergentes más importantes del trail running nacional e internacional.
Su participación en Hong Kong forma parte del proyecto México Imparable, iniciativa que impulsa a atletas mexicanos, en especial de comunidades indígenas, a competir en circuitos globales de montaña y ultradistancia.