Oaxaqueña Miriam Morales conquista el 33K del Hong Kong 100 y firma victoria histórica para México

La atleta mexicana Miriam Morales, originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, firmó una actuación histórica al conquistar el 33K del Hong Kong 100, una de las competencias de trail running más exigentes y reconocidas a nivel internacional.

La prueba, disputada en condiciones complejas por la humedad, el terreno técnico y los constantes desniveles, marcó el inicio del evento y tuvo como protagonista a la corredora oaxaqueña, quien dominó de principio a fin el recorrido en territorio asiático.

Morales cruzó la meta en primer lugar con un tiempo cercano a las 2 horas con 48 minutos, imponiéndose con autoridad sobre un grupo competitivo integrado principalmente por atletas locales y corredoras de alto nivel internacional.

Su ritmo constante y la forma en la que gestionó los tramos más demandantes de la ruta le permitieron marcar diferencia en los kilómetros finales, asegurando el triunfo absoluto en la rama femenil del 33K, conocido dentro del evento como The Third.