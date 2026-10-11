Max Verstappen rompe la maldición y gana por primera vez el GP de Singapur; Checo Pérez termina 17

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    Max Verstappen rompe la maldición y gana por primera vez el GP de Singapur; Checo Pérez termina 17
    Max Verstappen conquistó su primera victoria en el Gran Premio de Singapur, completando un fin de semana perfecto para Red Bull en el circuito de Marina Bay. FOTO: AP

Red Bull completó un fin de semana perfecto en Marina Bay, mientras Antonelli se acerca al campeonato y Cadillac continúa sin sumar puntos

Max Verstappen rompió una de las últimas barreras pendientes en su trayectoria dentro de la Fórmula 1.

El neerlandés de Red Bull ganó este domingo 11 de octubre el Gran Premio de Singapur 2026, dominó las 62 vueltas del circuito urbano de Marina Bay y celebró su primera victoria en esta pista, precisamente en su participación número 250 en la máxima categoría.

El tetracampeón mundial convirtió la pole position en su triunfo 73 de por vida y segundo consecutivo de la temporada. Además, ya había ganado la carrera sprint el sábado.

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Aunque Charles Leclerc intentó sorprenderlo en la arrancada, Verstappen cerró la puerta en la primera curva y comenzó a construir una ventaja que mantuvo incluso durante las paradas en boxes y los periodos de coche de seguridad virtual.

Red Bull apostó por iniciar con neumáticos blandos y cambiar a medios en la vuelta 33.

Ni los problemas de comunicación por radio alteraron el resultado: Max cruzó la meta con tiempo de 1:42:00.785, a 7.335 segundos de Leclerc, quien aseguró el segundo puesto para Ferrari. Andrea Kimi Antonelli completó el podio con Mercedes.

El italiano salió fortalecido en la pelea por el Campeonato Mundial de Pilotos. Con 340 puntos, amplió a 102 unidades su ventaja sobre George Russell, noveno en Singapur, y llegará al Gran Premio de Estados Unidos con posibilidades matemáticas de conquistar el título.

Lando Norris y Oscar Piastri finalizaron cuarto y quinto, mientras Lewis Hamilton cayó hasta el sexto lugar por el desgaste de sus neumáticos.

Para Checo Pérez, la carrera tuvo un panorama muy distinto. El mexicano arrancó desde la posición 19 con Cadillac y avanzó hasta el lugar 17, aunque terminó dos vueltas detrás del ganador.

Comenzó con compuesto blando, perdió terreno frente a sus rivales y entró a pits en la vuelta 30 para colocar neumáticos medios.

La falta de ritmo de su monoplaza impidió que Checo se acercara a la zona de puntos, pese a recuperar terreno tras algunos abandonos. Aun así, terminó por delante de su compañero Valtteri Bottas, ubicado en la posición 19.

Cadillac continúa sin sumar unidades en su temporada de debut, mientras la Fórmula 1 se prepara para visitar Austin el 25 de octubre.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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